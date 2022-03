Pourié: "Was wir hier anbieten, ist ein Witz"

Für die Würzburger Kickers wird die Luft so langsam dünner. Nach dem 2:4 gegen Magdeburg ging Interimscoach Ralf Santelli behutsam mit seiner Mannschaft um - andere wurden deutlicher.

Die Erwartungen waren angesichts der Magdeburger Verfassung nicht groß, doch nach der klaren Heimniederlage gegen den Spitzenreiter regierte wieder Frust im Lager der Würzburger Kickers. "Defensiv ist das einfach zu dünn gewesen", sagte Peter Kurzweg bei "MagentaSport". "Die Enttäuschung ist da." Für manch deutliche Kritik von den Rängen, die es nach dem Schlusspfiff am Dallenberg durchaus gab, brachte der Verteidiger Verständnis auf: "Das ist einfach frustrierend und mir steht es auch bis hier hoch."

Das prekäre Lage ist am Tabellenbild ablesbar. Der Rückstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen beträgt sechs Punkte, könnte abhängig vom Ausgang der Nachholspiele der Konkurrenz sogar auf acht anwachsen. "Man bekommt fast jede Woche auf den Sack und die Spiele werden weniger", so Kurzweg.

Ich kann es nur immer wieder sagen. Es geht bis Ende Mai. Interimstrainer Ralf Santelli

Etwas zurückhaltender blickte Interimstrainer Santelli auf das Spiel zurück. "Wir hatten heute den Tabellenführer zu Gast. Wenn man da einen Top-Tag erwischt und alles läuft, dann kannst du was machen. Ansonsten musst du auch mal mit dem zufrieden sein, wie du einzelne Phasen überstanden hast", sagte der gebürtige Schwabe. Den Klassenerhalt hat der 56-Jährige noch längst nicht abgeschrieben. "Ich kann es nur immer wieder sagen. Es geht bis Ende Mai."

Angesichts von nur vier Saisonsiegen kommt den Spielen gegen Wiesbaden und Dortmund II mal wieder richtungsweisender Charakter bei. Andernfalls rückt der seit Monaten befürchtete direkte Absturz von der 2. in die 4. Liga immer näher. "Es war von Saisonbeginn an klar, dass es mit einem komplett neu zusammengestellten Team schwer wird. Aber das, was wir abliefern, ist nicht das, was gefordert ist. Wir nehmen den Abstiegskampf nicht an", sagte Stürmer Marvin Pourié, um es dann noch deutlicher zusammenzufassen: "Das, was wir hier anbieten, ist ein Witz."