Pourié warnt: "Wir stehen weiter unter dem Strich"

Seit drei Spielen sind die Würzburger Kickers ungeschlagen. Das hängt auch mit der wiedergewonnenen Treffsicherheit vom Marvin Pourié zusammen.

Als erste Mannschaft in dieser Saison stürmte der FWK am Sonntag den Betzenberg und fügte den Pfälzern ihre erste Heimniederlage zu. "Es war eine brutale kämpferische Leistung meiner Mannschaft", freute sich FWK-Coach Danny Schwarz über den zweiten Sieg in Serie während seiner noch jungen Amtszeit. "Diesmal hatten wir auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite."

Es werden noch Tore dazukommen. Hoffentlich genug für den Klassenerhalt. Marvin Pourié

Der Schlüssel zum Erfolg: Ein Doppelschlag Mitte der ersten Hälfte, durch den die Unterfranken schon früh im Spiel den Endstand herstellten. Das 2:0 erzielte dabei Ex-Lauterer Marvin Pourié, der zwar auf ausgelassenen Jubel im Stadion seines ehemaligen Arbeitgebers verzichtete ("Der Verein liegt mir sehr am Herzen"), sich aber trotzdem über seine kleine Serie mit drei Treffern in den vergangenen drei Spielen freute: "Es werden noch Tore dazukommen. Hoffentlich genug für den Klassenerhalt."

Der ist für den FWK aus tabellarischer Sicht wieder näher gekommen: Nur zwei Punkte trennen den Absteiger vom rettenden Ufer. Entsprechend mahnt Pourié vor dem anstehenden Duell mit einem weiteren seiner Ex-Klubs, nämlich Eintracht Braunschweig, trotz des jüngsten Aufschwungs (2/1/0) zu Vorsicht: "Wir stehen weiter unter dem Strich und müssen weiter fokussiert arbeiten."