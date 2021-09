Pourié: "Das kann von meiner Seite aus nicht so weitergehen"

Die Würzburger Kickers konnten auch gegen den TSV Havelse nur einen Punkt holen. Stürmer Marvin Pourié nimmt die fehlende Chancenverwertung auf seine Kappe.

Die Sieglosserie der Würzburger Kickers geht weiter: Am Samstag ließen Unterfranken mehrere Möglichkeiten liegen und schenkten Aufsteiger Havelse den ersten Punkt (0:0). Für den Absteiger war es bereits das achte Ligaspiel ohne Dreier (vier Remis, vier Niederlagen).

Vor allem Pourié vergab einige Hochkaräter - zufrieden mit seiner Leistung wäre er "gar nicht", wie er gegenüber "MagentaSport" preisgab. "Klar habe ich mir die Chancen erarbeitet, aber so kläglich Chancen zu vergeben, das kann von meiner Seite aus nicht so weitergehen. Wenn Sie heute Menschen anzählen wollen, dann tun Sie das bitte bei mir und nicht bei der Mannschaft." Denn das Team habe "ein großes Spiel gemacht. Ebenso wäre es "fatal", Kritik am Trainer auszuüben. "Wenn Sie jemanden kritisieren wollen, dann fangen Sie bei mir an und hören nach mir auf."

Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass es sicherlich kein schönes Spiel wird. Torsten Ziegner

Coach Torsten Ziegner allerdings nimmt seinen Stürmer in Schutz: "Es macht keinen Sinn, nach dem Spiel jemanden den Vorwurf zu machen, dass es an ihm lag. Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass es sicherlich kein schönes Spiel wird, sondern dass es darum geht, ein Tor mehr zu machen als der Gegner. Die Chancen waren da und ich behaupte mal, dass keiner die Chancen mit Absicht auslässt. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit eine Qualitätsfrage. Jetzt stehen wir nur mit einem Unentschieden hier und sind nicht zufrieden."

Ob das entscheidende Tor im nächsten Spiel endlich fällt, wird sich am kommenden Samstag (LIVE! ab 14 Uhr bei kicker) zeigen, wenn der FWK bei Spitzenreiter Magdeburg gastiert.