Poulsens ungleiche WG mit Kimmich: "Dann macht man das halt morgen"

Während ihrer gemeinsamen Zeit bei RB Leipzig bildeten Joshua Kimmich und Yussuf Poulsen eine Wohngemeinschaft. Bei "FE:male view on football" erzählt der Däne nun vom Zusammenleben mit dem späteren Nationalspieler - und den teils großen Unterschieden.

Leipzig kennt Joshua Kimmich nur zusammen mit Yussuf Poulsen. Zwei Jahre spielte der heutige Bayern-Antreiber bei den Sachsen, zwei Jahre war der Däne sein Mitbewohner. Beide wechselten im Sommer 2013 zum damaligen Drittligisten, bezogen gemeinsam eine Wohngemeinschaft in Leipzig.

"Es waren zwei schöne Jahre", sagt Poulsen in der aktuellen Folge "FE:male view on football". "Wir sind von der Art als Typen einfach ähnlich." Als Typen ja, als Wohnungsbewohner offenbar nicht. "Wir kommen aus zwei verschiedenen Hintergründen", erzählt Poulsen, der zuvor noch in Kopenhagen mit seiner Mutter und seinen fünf Geschwistern zusammengewohnt hatte.

FE:male #07 - Yussuf Poulsen Das Zusammenleben mit Joshua Kimmich in einer WG hat ihn genauso geprägt wie das Aufwachsen zwischen zwei Welten: Tansania und Dänemark. Bei unserem Treffen mit Yussuf Poulsen im Leipziger Trainingszentrum gibt der Stürmer uns Einblicke in seine interessante Familienkonstellation mit 5 Geschwistern und erklärt, warum er die Stärke seiner Mutter bewundert. Zudem verrät uns Poulsen, dass er in Kürze zum zweiten Mal Vater wird und warum es etwas länger gedauert hat, bis er seine Frau endlich heiraten konnte. Gemeinsam diskutieren wir, wie sich der Sport in den aktuellen Zeiten des Krieges verhalten sollte und warum es der dänischen Nationalmannschaft wichtig ist, bei der WM in Qatar, ein Zeichen zu setzten. Außerdem spricht Poulsen über den schlimmsten Moment in seinem Leben: den Herzstillstand seines Nationalmannschaftskollegen Christian Eriksen bei der EM im vergangenen Jahr und was dieses emotionale Ereignis trotzdem zu einer Erfolgsgeschichte macht. FE:male #06 - Christoph Kramer 25.02.2022 FE:male #05 - Almuth Schult 21.01.2022 FE:male #04 - Andreas Luthe 07.01.2022 FE:male #03 - Christian Günter 17.12.2021 weitere Podcasts

"Er kommt aus einer deutschen Akademie, da sind die Decken gefaltet und alles sieht schön aus", sagt der Däne über Kimmich, der aus der U 19 des VfB Stuttgart nach Leipzig gewechselt war. "Ich kam aus einem Zuhause mit sechs Geschwistern und mehr Chaos. Wenn man da mal nicht aufgeräumt hat, dann macht man das halt morgen."

Es musste also ein Kompromiss her. ""Wir waren uns schnell einig", erzählt Poulsen im Podcast, "dass die gemeinsamen Räume aussehen mussten wie in der Akademie - und mein Zimmer aussehen durfte, wie es wollte." Dem sportlichen Erfolg taten die ungleichen Wohngewohnheiten keinen Abbruch. Gemeinsam stiegen Kimmich und Poulsen mit RB in die 2. Bundesliga auf - wenn auch mit kleinem Schönheitsfehler. "Ich bin jetzt neun Jahr hier und habe nie was gewonnen", sagt der Angreifer zu seinen Zielen. "Selbst in der 3. und in der 2. Liga sind wir nur 2. geworden." In diesem Frühjahr bietet sich gleich die doppelte Chance, das zu ändern.

In der aktuellen Folge "FE:male view on football" erzählt Yussuf Poulsen außerdem, warum er nicht gerne Jeans trägt, was Ralf Rangnick zu einer wichtigen Bezugsperson für ihn macht - und wie er mit der dänischen Nationalmannschaft in Katar auch politisch Zeichen setzen möchte. Die ganze Folge ist jetzt auf allen digitalen kicker-Kanälen und bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podimo und iTunes verfügbar!