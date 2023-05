Poulsens Saisonbilanz: "Verletzung zum falschen Zeitpunkt"

Nach dem Last-Minute-Erfolg gegen Werder Bremen ist RB Leipzig vor dem Top-Spiel beim FC Bayern München am Samstagabend auf Kurs Champions League. Nach schwierigen Monaten zeigt auch die Formkurve von Stürmer Yussuf Poulsen nach oben.

Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Werder Bremen, der RB Leipzig der erneuten Qualifikation für die Champions League ein großes Stück näherbrachte, startete die Mannschaft am Dienstag entsprechend beschwingt in die Trainingswoche. "Siege, die im letzten Moment passieren, sind immer besonders. Und in unserer jetzigen Situation war das noch emotionaler", sagt Stürmer Yussuf Poulsen, der in der 76. Minute eingewechselt wurde und somit auch einen Anteil daran hatte, dass aus dem 0:1-Rückstand noch ein 2:1-Erfolg wurde.

"Es war nicht unbedingt die beste Saison für mich"

Am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Bayern erwartet Poulsen "ein interessantes Top-Spiel mit zwei Mannschaften, die unbedingt die drei Punkte holen wollen, um ihre Ziele zu realisieren". Für Titelverteidiger FC Bayern geht es darum, im Meisterschaftsrennen den dünnen Ein-Punkte-Vorsprung auf Borussia Dortmund zu verteidigen. Leipzig könnte unter Umständen schon als feststehender Champions-League-Qualifikant antreten, falls Freiburg am Vorabend gegen Wolfsburg patzt.

"Wir reisen mit Selbstvertrauen an", verkündet Poulsen, und das gilt auch für die eigene Person. Der Däne blickt auf Monate zurück, die für ihn aus sportlicher Sicht mehr Tiefen als Höhen bereithielten. "Es war nicht unbedingt die beste Saison für mich, aber das kann man sich nicht aussuchen", sagt Poulsen und nennt den Hauptgrund: "Ich hatte eine Verletzung zum falschen Zeitpunkt, als ich eigentlich wieder in Form und am Drücker war."

Poulsens Vertrag läuft im nächsten Jahr aus - weiterer Werdegang offen

Nachdem er schon die ersten Saison-Wochen wegen eines schweren Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich verpasst hatte, folgte ein langer und mühsamer Weg zurück mit geringen Einsatzzeiten und wenig Erfolgserlebnissen. Im März wähnte er sich wieder nah dran, als er durch eine Wadenblessur ausgebremst wurde. "Jetzt bin ich wieder verletzungsfrei und auch wieder dort, wo ich mich sehe. Ich bekomme meine Einsatzzeiten. Die Zeit in der ich fit war, habe ich performt", lautet das Urteil des dienstältesten RB-Profis, der den glücklosen André Silva als ersten Einwechselspieler für den Angriff abgelöst hat und aktuell auch um die eigene Zukunft spielt. Sein Vertrag läuft im nächsten Jahr aus, der weitere Werdegang ist offen.

"Wenn sich daran nichts ändert, habe ich noch ein Jahr", sagt Poulsen und gibt sich zuversichtlich, dass er in der kommenden Saison sowohl für Leipzig als auch für Dänemarks Nationalteam wieder eine gewichtigere Rolle spielen wird: "Wenn ich nächste Saison komplett fit bin, werde ich mehr Spielzeit bekommen und auch bei der EM 2024 spielen."