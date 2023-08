Poulsens Bekenntnis zu Leipzig: "Daran halte ich mich"

In den beiden jüngsten Jahren spielte er nur noch eine Nebenrolle bei RB Leipzig. Jetzt aber ist Yussuf Poulsen wieder komplett fit. Auch die Ankunft neuer Konkurrenten im Sturm beunruhigt den 29-Jährigen keineswegs.

Zehn Jahre sind eine lange Zeit im Fußball: Yussuf Poulsen ist aber noch immer in Leipzig. picture alliance / Newscom

Einen Vereinswechsel noch vor Schließung des Transferfensters in dieser Woche zieht Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen nicht in Betracht. "Ich habe noch ein Jahr Vertrag, und daran halte ich mich. RB ist nicht auf mich zugekommen, und es gab auch keine Signale von außen", sagte der Däne, an dem angeblich Borussia Dortmund interessiert sein soll, im kicker-Interview (Montagsausgabe).

Poulsen erwartet von Sport-Geschäftsführer Max Eberl, dass man sich zeitnah darüber austauscht, ob und zu welchen Konditionen der 2024 auslaufende Vertrag verlängert werden soll: "Klar müssen wir reden, was passieren soll. Ich habe immer gesagt: Solange ich gefordert werde und wir die gleichen Ziele haben, ist Leipzig immer eine Möglichkeit für den Rest meiner Karriere."

Poulsen sagt, er sorge sich nicht um seine Einsatzzeiten

Der dienstälteste RB-Profi, der bereits 2013 in der 3. Liga für Leipzig stürmte, feierte am Freitag beim 5:1 gegen Stuttgart seinen 200. Pflichtspielsieg im 361. Einsatz. Erstmals seit mehr als fünf Monaten berief ihn Trainer Marco Rose dabei wieder in die Startelf, aus der der aktuell formschwache Timo Werner dafür weichen musste.

"Wir haben jetzt eine sehr gute Konstellation im Sturm. Ich brauchte immer den Konkurrenzkampf, um der Beste zu sein, der ich sein kann. Daran hat sich nichts geändert", sagte Poulsen mit Blick auf die Verpflichtung der Angreifer Lois Openda (RC Lens) und Benjamin Sesko (RB Salzburg). Er habe keine Sorge um seine Einsatzzeiten, betonte Poulsen: "Abgesehen von den letzten beiden Verletzungsjahren stand ich am Ende der Saison immer als Stürmer da, der auch spielt."

Vielleicht ist mein Körper ja ein paar Jahre älter, als ich es tatsächlich bin. Yussuf Poulsen

Die letzten beiden Spielzeiten des Angreifers waren geprägt von etlichen Blessuren und Zwangspausen. "Ich war die ersten sieben Jahre praktisch nie verletzt, wurde in meinem Leben glücklicherweise noch nie operiert. Aber in den letzten zweieinhalb Jahren hatte ich ständig Sachen, die mich zurückgeworfen haben. Das war eine völlig neue Erfahrung, und da hatte ich ehrlich gesagt schon Zweifel, ob ich aus dem Kreislauf rauskomme und das wieder in Griff bekomme", berichtete der 29-Jährige.

Diese Zweifel seien inzwischen aber ausgeräumt, "weil ich das Gefühl habe, dass mein Körper stärker ist und ich Dinge geändert habe, die vom Gefühl her funktionieren". So widme er heute seinem Körper viel mehr Zeit als früher, vor und nach dem Training, nehme viel mehr Behandlungen wahr und lege viel Wert auf Regeneration.

"Früher habe ich das nicht gebraucht, weil mein Körper funktioniert hat. Ich habe, seit ich 17 war, immer gespielt, und unser Fußball in Leipzig ist sehr fordernd. Das zehrt, und vielleicht ist mein Körper ja ein paar Jahre älter, als ich es tatsächlich bin", so der Däne.