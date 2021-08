Poulsen und Henrichs zurück im RB-Mannschaftstraining

Mit Yussuf Poulsen und Benjamin Henrichs ist RB Leipzig am Dienstag in die Trainingswoche gestartet.

Der Stürmer des dänischen EM-Halbfinalisten kehrte planmäßig aus seinem Urlaub zurück, Henrichs war bei den Olympischen Spielen in Japan nach den Gruppenspielen ausgeschieden. Der zuletzt angeschlagene Dominik Szoboszlai absolvierte ebenfalls das Mannschaftstraining, der Ungar strebt einen Kaderplatz im Pokalspiel am Samstag beim SV Sandhausen an.

Dagegen konnte Marcel Halstenberg (Sprunggelenksprobleme) weiterhin nur individuell üben, gleiches galt für Ademola Lookman (Kniereizung). Beide Spieler sind für das Pokalspiel kein Thema. Dagegen ist für Amadou Haidara und Tyler Adams, die wegen muskulärer Probleme nur eingeschränkt trainierten, der Einsatz am Wochenende nach Klubangaben nicht in Gefahr.