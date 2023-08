Poulsen über zehn Jahre Leipzig: "Alles, was Rangnick versprach, ist eingetroffen"

Seit zehn Jahren spielt Yussuf Poulsen (29) für RB Leipzig, gegen Stuttgart gelang ihm der 200. Pflichtspielsieg. Das Gespräch zum Jubiläum.

Die Erfahrung lehrt: Wer sich mit Yussuf Poulsen zum Interview verabredet, muss Geduld mitbringen. Zeitmanagement ist nicht die Stärke des dänischen Stürmers, der auch diesmal mit einer halben Stunde Verspätung erscheint, weil er erst noch das Schachduell mit Benjamin Henrichs zu Ende bringen will. Poulsen geht als Sieger vom Brett und präsentiert sich bestens gelaunt, um über seine zehn Jahre bei RB Leipzig zu reden.

Hätten Sie im Sommer 2013 gedacht, dass Sie im Sommer 2023 immer noch in Leipzig sind, Herr Poulsen?

Wenn ich ehrlich bin: Nein. Ich habe vielleicht gehofft, dass so etwas passieren kann, aber ich habe es nicht geglaubt. Ich kenne kaum einen Fußballerkollegen, der überhaupt den Gedanken hatte, auf professioneller Ebene zehn Jahre im selben Verein zu spielen.

Sie waren 19, hätten sogar in die Bundesliga wechseln können. Haben Ihre Freunde und Mitspieler in Dänemark Sie nicht für verrückt erklärt, dass Sie stattdessen in die 3. Liga gehen?

Ja und nein. Es standen bei mir viele Gedanken hinter dem Wechsel, und sobald ich diese erklärt hatte, waren die meisten überzeugt. Es stimmt, dass ich zu einem Bundesligisten hätte wechseln können, aber da wäre ich höchstwahrscheinlich für die zweite Mannschaft und damit für die 4. Liga eingeplant gewesen.

Poulsen über Rangnick: "Alles, was in den letzten Jahren passiert ist, hat er mir versprochen"

Welche Gedanken standen bei Ihnen hinter diesem Wechsel? Hatte Ihnen Ralf Rangnick mit seinen Visionen den Kopf verdreht?

Das auch (lacht). Ich wollte Pflichtspiele auf dem für mich höchstmöglichen Niveau spielen. Ich hätte auch in der ersten dänischen Liga spielen können, aber da wollte mir kein Klub garantieren, dass ich ins Ausland wechseln darf, bevor ich 21 werde. Das war damals einer meiner größten Wünsche.

Wie viel von dem, was Rangnick aufgezeichnet hat, ist eingetroffen?

Alles, was in den letzten Jahren passiert ist, hat er mir versprochen. Er hat den Zweitliga- und den Erstliga-Aufstieg versprochen. Er hat mir versprochen, irgendwann international zu spielen. Er hat versprochen, ein Trainingszentrum in Leipzig zu bauen, in dem wir jetzt sitzen. Er hat versprochen, dass er das Beste aus mir herausholen würde. Im Rückblick muss ich sagen: Ich hatte die bestmöglichen Bedingungen, um mich zu dem Spieler zu entwickeln, der ich bin.

Wer hat Sie in den zehn Jahren noch besonders geprägt?

Puh, das sind so viele: Trainer, Mitspieler oder andere im Verein, die einen geprägt haben, dass man der Mensch geworden ist, der man ist. Jo Kimmich zum Beispiel, mit dem ich zusammengewohnt habe und der mich mental geprägt hat. Oder auch Davie Selke, von dem ich sehr viel gelernt habe, obwohl er das vielleicht gar nicht weiß (schmunzelt).

Solch eine Freundschaft zu haben, mitten in einem komplett harten Konkurrenzkampf um eine Position, das habe ich vorher und nachher nicht mehr erlebt. Poulsen und sein Verhältnis zu Davie Selke

Inwiefern haben Sie von ihm gelernt?

Solch eine Freundschaft zu haben, mitten in einem komplett harten Konkurrenzkampf um eine Position, das habe ich vorher und nachher nicht mehr erlebt. Meistens durfte nur einer von uns spielen, aber wir haben uns trotzdem jeden Tag gepusht und uns über die Erfolge des anderen gefreut. Das hat uns beide besser gemacht, als Profi und als Mensch.

Ihr erstes Spiel war ein 1:0 in Halle. Was ist davon noch hängen geblieben?

Es war das erste Mal, dass ich vor einem ausverkauften Haus gespielt habe. 14.000 Fans, zu unseren Spielen mit Lyngby BK kamen vielleicht 1500 Zuschauer. Es herrschte eine heiße Stimmung im und rund ums Stadion. Es war eine sehr interessante, emotionale und aufregende Premiere für mich.

Was blieb Ihnen noch in Erinnerung von dieser Drittliga-Saison?

Wir waren viel unterwegs mit dem Bus, hatten viel Zeit zum Reden und zum Zocken. Nicht überall wurden wir freundlich empfangen, aber das ist normal im Fußball, und ich möchte auch betonen, dass ich nie vor eine komplett unangenehme Situation gestellt wurde. Ich glaube, sportlich hat mir dieses Jahr in der 3. Liga gutgetan.

Da sind einige Drittligisten in ihren Plänen klarer als mancher Erstligist. Yussuf Poulsen

Warum?

Ich habe mir da eine gewisse Härte angeeignet und gelernt, mich zu wehren und zu behaupten. Als wir in die 2. Liga aufgestiegen sind, hatte ich plötzlich das Gefühl, dass es viel weniger Zweikämpfe gab als in der 3. Liga (lacht). In den unteren Ligen lernst du, dass viele Facetten zum Erfolg führen können und es in erster Linie nicht um schönen Fußball geht, sondern ums Gewinnen. Da sind einige Drittligisten in ihren Plänen klarer als mancher Erstligist.

Aus dem damaligen Team ist längst keiner mehr da. Warum Sie?

Ich war sehr jung zu dieser Zeit, und ich bin nicht der Einzige aus dem damaligen Team, der es in die Bundesliga geschafft hat: Jo Kimmich bei Bayern, Anthony Jung in Bremen, Denis Thomalla in Heidenheim. Wir waren damals die jungen Spieler, die geholt wurden, weil man eine Perspektive sah.

Was waren die einprägsamsten Momente in diesen zehn Jahren?

Auch wenn das vielleicht verwundert: Der Aufstieg von der 3. Liga in die 2. Liga war das Emotionalste, weil es der erste große Erfolg in meiner Karriere war. Das macht die anderen Highlights nicht weniger geil, aber das erste Mal fühlt sich immer speziell an.

War es die Voraussetzung, dass Sie in Leipzig mehr als nur ein Jahr bleiben?

Ja. Ich bin auch nur gekommen, nachdem klar war, dass sie in den Play-off-Spielen gegen Lotte den Aufstieg in die 3. Liga geschafft haben.

Die Ehrenrunde in der 2. Liga war leichter zu verschmerzen?

Das wurde mir von Ralf Rangnick bei unserem ersten Gespräch sogar Wort für Wort so skizziert, dass wir direkt in die 2. Liga aufsteigen und dort zwei Jahre brauchen werden. Für uns als Mannschaft war das auch gut so. Wenn ich zurückdenke, wer da alles vor der zweiten Zweitliga-Saison kam: Marcel Sabitzer, Peter Gulacsi, Marcel Halstenberg, Willi Orban, Stefan Ilsanker. Das waren alles Spieler, die uns jahrelang begleitet haben oder uns immer noch begleiten.

In den zehn Jahren sind Sie nur einmal zum Elfmeter angetreten, 2017 im DFB-Pokal beim 5:0 gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen. Haben Sie Angst vorm Punkt?

Nein, habe ich überhaupt nicht. Und immerhin habe ich eine hundertprozentige Trefferquote. 2018 stand ich in Augsburg mal am Punkt, nach gefühlt sieben Minuten hat der VAR den Elfmeter zurückgenommen. Als wir kurz darauf in Hannover einen Elfmeter bekamen, hat mich mein guter Freund Halste (Marcel Halstenberg, Anm. der Red.) gebeten, gegen seinen Ex-Klub schießen zu dürfen. Er hat ihn reingemacht und war damit auf einmal Elfmeterschütze. Mir war das nie so wichtig.

Nur dreimal die Note 1, das ist nicht viel, das gibt mir zu denken.

Dreimal gab es die kicker-Note 1. Haben Sie montags immer nach Ihren Noten geschielt?

Nein, das ist mir wirklich egal. Aber nur dreimal die Note 1, das ist nicht viel, das gibt mir zu denken (lacht).

Kurz nach Ihnen kam Joshua Kimmich zu RB, Sie bezogen eine gemeinsame Wohnung. Ist daraus eine Freundschaft fürs Leben entstanden?

Ja, das kann man sicher so sagen. Für Fußballer ist es schwer, sich im Alltag zu treffen, aber wir halten Kontakt, und ich denke, das werden wir für immer so machen.

Wie viele ehemalige Mitspieler hatten Sie im Sommer zu Ihrer Hochzeit nach Dänemark eingeladen?

Davie, Jo, Halste, Fabio Coltorti und Dominik Kaiser. Leider mussten die meisten absagen, aber das war von vornherein klar. Deshalb habe ich versucht, so wenige Fußballer wie möglich einzuladen, sonst wäre der Raum halb leer gewesen.

Sie sind zehn Jahre im selben Verein - und doch in einer anderen Welt angekommen?

Das stimmt.

Wie viel RB von damals steckt heute noch im Verein?

Noch immer sehr viel, finde ich. Die Art und Weise, wie im Verein gedacht wird, ist immer noch die gleiche: Wie können wir alles besser machen? Dieser Fokus hat sich nie geändert. Und das ist mit das Wichtigste in einem Verein, wenn die Mentalität noch immer so prägend ist, obwohl so viel in den zehn Jahren passiert ist. Auch das Stadion und die Trainingsplätze sind noch immer gleich - nur der Rasen wird vielleicht ein bisschen öfter ausgetauscht als vor zehn Jahren.

"Früher war es einen Tick härter, reinzukommen und akzeptiert zu werden"

Hat sich der Umgang untereinander verändert?

Ich finde, wir hatten schon immer einen sehr guten Umgang und vergleichsweise flache Hierarchien. Vielleicht empfangen die älteren Spieler Neuzugänge heute mit ein bisschen offeneren Arme, als das früher und auch in meiner Anfangszeit der Fall war. Früher war es einen Tick härter, reinzukommen und akzeptiert zu werden. Ob das nun besser oder schlechter ist, sei dahingestellt.

Sie haben im ersten kicker-Interview als 19-Jähriger gesagt, es gebe keine Limits für Sie. Gilt das immer noch?

Das sehe ich immer noch so - mit einem kleinen Abstrich: Das Alter ist inzwischen ein Limit (lacht). Ich habe keine 15 Jahre mehr in meiner Karriere und vielleicht auch keine zehn. Deshalb ist das Alter anders als vor zehn Jahren jetzt schon ein Faktor. Ich habe mir immer unwahrscheinliche Ziele gesetzt, und ich setze mir diese immer noch, weil mich das einfach antreibt. Würde ich nicht so denken, wäre ich nie dahin gekommen, wo ich jetzt bin.

Was waren denn Ihre unwahrscheinlichen Ziele mit 19?

Ich wollte 100 Länderspiele für Dänemark machen, da hatte ich noch nicht eines (aktuell sind es 68, Anm. der Red.). Ich wollte bei vier Welt- oder Europameisterschaften teilnehmen, da fehlt mir noch eine Endrunde. Ich wollte Champions League spielen und irgendwann Bundesliga-Torschützenkönig werden. Das hatte sich auch für mich selbst damals alles sehr unwahrscheinlich angehört, aber ich kann noch alles realisieren.

Der Leipziger Kader wurde mit den Jahren immer teurer und besser, Sie sind immer sportlich mitgewachsen. Gab es jemals den Moment des Zweifels, mithalten zu können?

Wahrscheinlich bin ich inzwischen, was die Transfersumme betrifft, der günstigste Spieler im Kader (lacht). Natürlich gab es Zweifel und schwierige Phasen, in denen ich weniger gespielt habe und dachte: Vielleicht ist das jetzt dein Limit. Solche Zweifel sind aber auch ganz gut, weil man dann besser reflektiert, was man ändern kann und sollte, um sich selbst zu beweisen, dass das eben doch noch nicht das Limit ist.

Poulsens Verletzungspech: "Hatte Zweifel, ob ich aus dem Kreislauf rauskomme"

Waren diesbezüglich die letzten beiden Jahre die schwierigsten?

Nicht, was die Zweifel dahingehend betrifft, ob ich mithalten kann, wohl aber mit Blick auf meinen körperlichen Zustand. Ich war die ersten sieben Jahre praktisch nie verletzt, wurde in meinem Leben glücklicherweise noch nie operiert. Aber in den letzten zweieinhalb Jahre hatte ich ständig Sachen, die mich zurückgeworfen haben. Das war eine völlig neue Erfahrung, und da hatte ich ehrlich gesagt schon Zweifel, ob ich aus dem Kreislauf rauskomme und das wieder in Griff bekomme.

Und jetzt sind diese Zweifel wieder der Überzeugung gewichen?

Ja, weil ich das Gefühl habe, dass mein Körper stärker ist und ich Dinge geändert habe, die vom Gefühl her funktionieren. Ich widme heute meinem Körper viel mehr Zeit als früher, vor und nach dem Training, nehme viel mehr Behandlungen wahr und lege viel Wert auf Regeneration. Früher habe ich das nicht gebraucht, weil mein Körper funktioniert hat. Ich habe, seit ich 17 war, immer gespielt, und unser Fußball in Leipzig ist sehr fordernd. Das zehrt, und vielleicht ist mein Körper ja ein paar Jahre älter, als ich es tatsächlich bin.

Es war mir zu hundert Prozent egal, ob ich null oder 120 Minuten gespielt habe. Poulsen über das Pokalfinale 2022

Beim Pokalsieg 2022 gegen Freiburg kamen Sie nicht zum Einsatz. War die Einwechslung gegen Frankfurt, die maßgeblich zum 2:0-Sieg beitrug, umso wichtiger und bedeutender?

In dem Moment, als wir gegen Freiburg das Elfmeterschießen gewonnen hatten, war es mir zu hundert Prozent egal, ob ich null oder 120 Minuten gespielt habe. Natürlich war es schön, gegen Frankfurt so zu performen, aber es war nicht wichtiger oder bedeutender.

Gaben diese 30 Minuten im DFB-Pokal-Finale Rückenwind für den Sommer und die neue Saison?

Ja, zumal die ersten Spiele dieser Saison auch gut waren. Wir haben ja über meine Verletzungsgeschichte gesprochen und dass es eine Weile dauert, da rauszukommen und wieder sein Niveau zu finden. Seit März habe ich endlich das Gefühl, dass mein Körper wieder richtig funktioniert, dass er da ist, wo er sein muss.

Ihr Vertrag läuft 2024 aus, Sie wurden mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Stand für Sie ein Wechsel im Raum?

Ich habe noch ein Jahr Vertrag, und daran halte ich mich. RB ist nicht auf mich zugekommen, und es gab auch keine Signale von außen.

Würden Sie gerne bei RB verlängern?

Die Gespräche fangen nun an: Klar müssen wir reden, was passieren soll. Ich habe immer gesagt: Solange ich gefordert werde und wir die gleichen Ziele haben, ist Leipzig immer eine Möglichkeit für den Rest der Karriere.

Gerade in der Offensive wurde mächtig aufgerüstet. Was macht Sie so zuversichtlich, dass Sie trotzdem genug Spielzeit bekommen?

Wir haben einen hohen Konkurrenzkampf im Sturm, aber das benötigst du auch, wenn du solch hohe Ziele verfolgst, wie wir das tun. Es kann immer passieren, dass jemand länger ausfällt, wie ich in den letzten zwei Jahren. Da brauchst du Qualität, die das auffängt. Da haben wir jetzt eine sehr gute Konstellation im Sturm. Ich brauchte immer den Konkurrenzkampf, um der Beste zu sein, der ich sein kann. Daran hat sich nichts geändert. Und abgesehen von den letzten beiden Verletzungsjahren stand ich am Ende der Saison auch immer als Stürmer da, der auch spielt.