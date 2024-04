Poulsen meldet sich zurück und hat keine "Was-wäre-wenn-Gedanken"

Vor dem richtungsweisenden Duell um Platz vier gegen Borussia Dortmund kann Leipzigs Trainer Marco Rose auf den nahezu kompletten Kader zurückgreifen.

Bei RB Leipzigs Übungseinheit am Mittwoch fehlte lediglich Christopher Lenz (Wadenprobleme). Der Linksverteidiger spielt sportlich allerdings eine untergeordnete Rolle und kam in diesem Jahr noch keine Minute zum Einsatz. Yussuf Poulsen war hingegen in jeder Partie zumindest als Einwechselspieler dabei, ehe sich der dänische Stürmer am 30. März beim 0:0 gegen Mainz 05 einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zuzog. Nach dreiwöchiger Wettkampfpause meldet sich der dienstälteste RB-Profi (seit 2013 im Verein) rechtzeitig zum Saisonendspurt zurück. "Ich bin wieder spielfit und in einer sehr guten Verfassung", sagt Poulsen.

Für eine sofortige Aufnahme in die Startelf gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist es freilich zu früh, die Plätze sind ohnehin an Lois Openda und Benjamin Sesko vergeben. Möglicherweise wird der Däne in den Schlussminuten eingewechselt - wie im Hinspiel, als er als Joker einen Treffer zum 3:2-Auswärtssieg beitrug.

Zwar ist dank der Europapokal-Erfolge von Leverkusen, dem FC Bayern und dem BVB die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch der fünfte Platz zur Qualifikation für die Champions League reicht. Doch darauf will in Leipzig niemand spekulieren. "Den Was-wäre-wenn-Gedanken haben wir gar nicht", betont Poulsen: "Unser Fokus liegt auf uns. Wenn wir unsere Sachen machen, ist es egal, was die anderen machen. Dann stehen wir da, wo wir stehen wollen." Und das ist der vierte Platz, das zu Saisonbeginn erklärte Mindestziel.

Vier Heimspiele ohne Gegentor

Nach sieben Ligaspielen ohne Niederlage, die 19 Punkte und die Rückeroberung von Platz vier brachten, ist das Selbstbewusstsein bei den Sachsen entsprechend groß. "Wir sind gerade sehr gut drauf, vor allem zuhause", sagt Poulsen und verweist auf die Tatsache, dass RB in den letzten vier Heimspielen ohne Gegentreffer blieb. Hält die Serie am Samstag, bleiben die Leipziger auf Sehnsuchtsplatz vier.