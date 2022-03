Poulsen fällt gegen den BVB aus - Sorgen auch um Gulacsi

RB Leipzig muss am Samstagabend (18.30 Uhr) im Bundesliga-Spitzenspiel bei Borussia Dortmund auf Angreifer Yussuf Poulsen (27) verzichten. Und möglicherweise dann sogar auch Stammkeeper Peter Gulacsi ersetzen.

Stürmer Poulsen war beim 2:4 gegen die Niederlande in Amsterdam am vergangenen Samstag, als Christian Eriksen ein furioses Comeback feierte, bereits kurz vor der Halbzeit - wie auch der Ex-Dortmunder und Ex-Bremer Thomas Delaney - verletzt ausgewechselt worden. Eine MRT-Untersuchung ergab nach RB-Angaben eine "leichte Muskelverletzung im Leistenbereich".

Poulsen verpasst damit das Länderspiel am Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Serbien, soll aber zunächst weiter bei der dänischen Auswahl behandelt werden und erst am Mittwoch nach Leipzig zurückkehren. Denn auch für das Gastspiel beim aktuellen Bundesliga-Zweiten Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist der kopfball- und zweikampfstarke Angreifer keine Option.

Leipzigs Trainer Domenico Tedesco setzt an vorderster Front aber ohnehin vornehmlich auf das Duo André Silva und Christopher Nkunku. Poulsen blieb zuletzt oft nur die Rolle als Joker. In zehn Liga-Spielen in diesem Jahr gelang ihm bis dato nur ein Tor.

Sorgen auch um Stammkeeper Gulacsi

Apropos Tor: In diesem stand bei den Leipzigern in bisher 26 von 27 Bundesliga-Partien Peter Gulacsi. Nur beim 1:3 gegen Leverkusen am 13. Spieltag fehlte der ungarische Nationaltorwart den Sachsen, weil sich der seit 2015 für RBL aktive Profi mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Reiste vorzeitig von Ungarns Nationalelf zurück nach Leipzig: Torwart Peter Gulacsi. Getty Images

Nun könnte eine abermalige Zwangspause anstehen, denn der 31-jährige Schlussmann reiste von der Nationalmannschaft am Montag mit "muskulären Problemen in den Adduktoren" ab. Ob er gegen den BVB wieder wie gewohnt das Leipziger Tor hüten wird, ließen die Leipziger offen.

Am vergangenen Donnerstag bestritt Gulacsi sein 47. Länderspiel für Ungarn, dass die Elf von Trainer Marco Rossi mit 0:1 verlor. Das Testspiel am Dienstagabend in Nordirland findet ohne den Leipziger Torwart statt.

Oliver Hartmann/bst