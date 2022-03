Poulsen fällt gegen den BVB aus

FE:male #07 - Yussuf Poulsen

Das Zusammenleben mit Joshua Kimmich in einer WG hat ihn genauso geprägt wie das Aufwachsen zwischen zwei Welten: Tansania und Dänemark. Bei unserem Treffen mit Yussuf Poulsen im Leipziger Trainingszentrum gibt der Stürmer uns Einblicke in seine interessante Familienkonstellation mit 5 Geschwistern und erklärt, warum er die Stärke seiner Mutter bewundert. Zudem verrät uns Poulsen, dass er in Kürze zum zweiten Mal Vater wird und warum es etwas länger gedauert hat, bis er seine Frau endlich heiraten konnte. Gemeinsam diskutieren wir, wie sich der Sport in den aktuellen Zeiten des Krieges verhalten sollte und warum es der dänischen Nationalmannschaft wichtig ist, bei der WM in Qatar, ein Zeichen zu setzten. Außerdem spricht Poulsen über den schlimmsten Moment in seinem Leben: den Herzstillstand seines Nationalmannschaftskollegen Christian Eriksen bei der EM im vergangenen Jahr und was dieses emotionale Ereignis trotzdem zu einer Erfolgsgeschichte macht.