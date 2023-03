Potters Coup mit einem Abgeschriebenen

Der Sieg gegen den BVB könnte für Graham Potter der Durchbruch bei Chelsea gewesen sein. Der größte Gewinner des Abends war er aber vielleicht gar nicht.

Die Erleichterung war allen bei Chelsea anzumerken, auch dem Boss selbst. Mit einem Bier in der Hand gratulierte Todd Boehly nach dem Schlusspfiff gegen Dortmund Trainer Graham Potter im Spielertunnel. Das Ergebnis der kurzen Unterredung samt Umarmung präsentierte Potter auf der Pressekonferenz grinsend: "Ich bin immer noch da."

Vielleicht ist Potter an diesem Dienstagabend sogar erst richtig angekommen an der Stamford Bridge. Der 47-Jährige, der "vor einer Woche zwei Niederlagen von seiner Entlassung entfernt war" ("Guardian"), hat mit dem Einzug ins Champions-League-Viertelfinale den bislang größten Erfolg seiner Amtszeit gefeiert, die erst sechs Monate alt und eigentlich bis 2027 angelegt ist.

Bei Havertz' zweitem Elfer-Versuch schaut Potter lieber auf den Boden

Auch wenn er selbst hinterher nichts von einem "Alles-oder-nichts-Spiel" wissen wollte ("So denke ich nicht"), war nicht auszuschließen, dass Co-Eigentümer Boehly trotz der immer wieder betonten Langfristigkeit des ganzen Chelsea-Projekts bei einem Aus den Daumen senken würde. Nun hat Potter nicht nur dem Rest von Chelseas bislang so vermaledeiter Saison einen Sinn gegeben, sondern auch sich eine Perspektive in London.

"Ich bin sehr zufrieden. Die Spieler waren großartig, die Fans waren großartig", verbarg Potter seine Erleichterung nach diesem "besonderen Abend" gegen "eine Top-Mannschaft" nicht. "Ich denke, mit Blick auf beide Spiele sind wir verdient weitergekommen." Die Stamford Bridge habe "gerockt".

Beim entscheidenden Tor, dem hochumstrittenen Elfmeter des neuen Chelsea-Stammschützen Kai Havertz, verließ Potter kurz die Coolness: Beim zweiten Versuch blickte er nicht zum Ort des Geschehens. "Ich habe den ersten Elfmeter angeschaut, und das hat nicht so gut geklappt", sagte er später. "Also dachte ich, ich schaue lieber auf den Boden und warte auf den Lärm der Zuschauer." Dank Havertz' "großer Persönlichkeit" (Potter) zahlte sich der Aberglaube aus.

Der Cucurella-Coup: "Ich weiß nicht, was die Konsequenzen gewesen wären ..."

Doch Potters größter Coup des Abends war ein ganz anderer. Völlig überraschend hatte er Marc Cucurella als linken Teil der Dreierkette aufgestellt, an der er festhielt, obwohl Thiago Silva verletzt ausfiel und Benoit Badiashile in der Champions League nicht spielberechtigt ist. Cucurellas Nominierung war insofern ein bemerkenswertes Wagnis, weil er ihn seit dessen Einwechslung im Hinspiel nicht einmal mehr in den Kader berufen hatte und der lockige Spanier mit der ungewöhnlichen Laufbahn zuletzt von Fans und Öffentlichkeit derart kritisiert worden war, dass man meinen konnte, dessen Chelsea-Karriere sei nach nur wenigen Monaten schon wieder vorbei.

"Wir wollen Cucurella nicht mehr sehen", hatte etwa Ex-Blues-Profi Frank Leboeuf geschimpft, "er ist nicht gut genug für Chelsea, so einfach ist das." Doch dann legte der Abgeschriebene gegen Dortmund eine Vorstellung hin, die die UEFA mit der Trophäe als "Spieler des Spiels" belohnte (als Abwehrspieler!), weil er "zahlreiche Ballgewinne" verzeichnet, "das Spiel intelligent gelesen" sowie "Stärke in der Luft und Genauigkeit bei der Ballverteilung gezeigt" habe. Zwar übersah das zuständige UEFA-Gremium damit, dass sich Cucurella auch einige Aussetzer, etwa einen gefährlichen Querschläger, leistete. Dennoch: Cucurella ließ seine Kritiker erst einmal verstummen, mancher Fan entschuldigte sich gar in den sozialen Medien.

"Wenn es heute nicht für uns ausgegangen wäre, weiß ich nicht, was die Konsequenzen gewesen wären", war sich Potter des Risikos seiner Entscheidung pro Cucurella bewusst. "Ich freue mich für ihn. Weil Benoit gefehlt hat, dachte ich, er kann uns den linken Fuß und die Balance in der Dreierkette geben, und zum Glück hat er eine Topleistung gezeigt." Nicht nur für Potter könnte dieser Abend der Durchbruch gewesen sein.