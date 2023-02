Potter wehrt sich gegen Kritik - und spielt Mudryks Instagram-"Like" herunter

Von wegen nicht wütend genug: Graham Potter knöpft sich vor Chelseas Duell beim BVB seine Kritiker vor. Einem angeblichen Streit im Team widerspricht der Trainer.

Muss er wütender werden? Graham Potter ist da anderer Meinung. AFP via Getty Images

Jürgen Klopp galt in seiner Liverpool-Ära schon häufig als "moaner", als "Jammerer", der sich gerne beschwert - mal über den Schiedsrichter, mal über die Spielansetzungen, mal über das Wetter. Doch die englischen TV-Experten und Boulevardmedien sind in ihrer Gnadenlosigkeit flexibel. Nun kritisierten sie nämlich, dass einer viel zu wenig jammert: Graham Potter.

Bei Chelseas Generalprobe für das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Borussia Dortmund an diesem Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker), dem mageren 1:1 bei West Ham United, war den Blues in der Schlussphase ein Handelfmeter verwehrt worden. Dass Trainer Potter das verbal mit einem Achselzucken zur Kenntnis nahm ("So ist das Leben"), gefiel einigen Beobachtern nicht.

Hätte Potter nach der BVB-Generalprobe aus der Haut fahren müssen?

Potter hätte sich auf der Presskonferenz und im TV wütend beschweren müssen, wie es Klopp oder José Mourinho getan hätten, meinten Rio Ferdinand und andere; er hätte dem VAR - der nicht eingegriffen hatte - die Schuld für den abermaligen Punktverlust geben und so ein "Narrativ" in den Medien setzen sollen, das effektiv von Chelseas Leistung abgelenkt hätte.

Diese Vorwürfe nahm Potter am Montagabend zum Anlass, um genau das zu tun: sich zu beschweren. "Natürlich werde auch ich sauer, ich bin ein Mensch wie Sie", wehrte sich der 47-Jährige. "Es ist nur so, dass ich mich dazu entschieden habe, mich so zu verhalten, wie ich es für richtig halte. Dieselben Medien, die davon sprechen, dass ich wütender sein soll, berichten gleichzeitig über Probleme mit Schiedsrichtern im Amateurfußball. Sie sehen den Zusammenhang nicht."

Er habe eine Verantwortung sich selbst, Chelsea und dem Spiel gegenüber, betonte Potter. "Wenn Sie glauben, dass Sie eine Trainerkarriere in der neunten Liga des englischen Fußballs beginnen und es bis zum Chelsea-Trainer bringen können, ohne wütend zu werden, dann würde ich sagen, dass Sie von nichts eine Ahnung haben."

Wie gut verstehen sich Mudryk und Cucurella?

Weniger Beachtung schenkte Potter den Berichten über ein Scharmützel zwischen Mykhailo Mudryk und Marc Cucurella, dem zweitteuersten Winter- und dem zweitteuersten Sommerneuzugang. Mudryk schien sich gegen West Ham darüber zu ärgern, dass Cucurella ihn so selten anspielte, und gab einer Instagram-Grafik, die sich deswegen über Cucurella lustig machte, vorübergehend ein "Like".

"Es gibt kein Problem", versicherte Potter, der den von Chelseas Anhang teils ausgebuhten Cucurella schon direkt nach dem Spiel verteidigt hatte. Dass sich Teamkollegen auf dem Platz erst aneinander gewöhnen müssen, sei "ganz normal". Gegen den BVB dürfte das Thema ohnehin erkalten: Während Mudryk von Beginn an erwartet wird, erhält auf der linken Bahn voraussichtlich Ben Chilwell den Vorzug vor Cucurella.