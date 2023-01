Potter mahnt Chelsea-Bosse wegen Transferflut

Obwohl bereits rund 140 Millionen Euro investiert wurden, will der FC Chelsea weitere Januar-Neuzugänge verpflichten. Trainer Graham Potter verfolgt es mit ein paar Sorgenfalten.

Mykhaylo Mudryk wurde in der Halbzeitpause den Fans präsentiert und dominierte die Aufnahmen der Fotografen, entscheidende Figur bei Chelseas Heimspiel gegen Fulham am Sonntag war aber ein anderer: Kai Havertz köpfte die Blues im fünften Pflichtspiel 2023 zum ersten Sieg. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre nicht erleichtert", meinte Trainer Graham Potter nach dem 1:0-Erfolg, durch den Chelsea nun punktgleich mit dem kommenden Gegner Liverpool ist - als Tabellenzehnter.

Nur auf dem Winter-Transfermarkt macht Borussia Dortmunds Gegner im Champions-League-Achtelfinale weiterhin niemand etwas vor. Nach Benoit Badiashile, Davide Datro Fofana, Andrey Santos, Joao Felix und 100-Millionen-Euro-Mann Mudryk haben die personell so dezimierten Blues noch weitere Neuzugänge im Auge, etwa für die Offensive, das zentrale Mittelfeld und die rechte Abwehrseite. Das wird gerade sogar Potter zu viel.

Potter: "... dann hat man am Ende einen Kader mit 30 Spielern"

"Ich finde, wir müssen nicht unbedingt vorsichtig sein, aber ich denke, man muss einfach verstehen, dass uns etwa zehn Spieler nicht zur Verfügung stehen. Natürlich kann man nicht einfach Spieler verpflichten, um diese zu ersetzen, denn dann hat man am Ende einen Kader mit 30 Spielern", schickte der Trainer eine kleine Warnung an seine Bosse. "Man braucht einen ausgeglichenen Kader mit dem richtigen Maß an Konkurrenzkampf."

Es gehe nun um "Stabilität" und darum, "das Richtige" zu tun. "Wenn man in einer Situation ist, in der zu viele Leute in einem zu kurzen Zeitraum Entscheidungen über Neuzugänge treffen", spielte Potter auf den Besitzerwechsel mit vielen begleitenden Wechseln in der Klubführung an, "ist das nicht gerade ein Erfolgsrezept. Wir müssen gute Entscheidungen treffen. Und wir müssen unsere Ressourcen aufeinander abstimmen. Sie müssen auf die richtige Weise eingesetzt werden."

Mudryk fällt für Potter in diese Kategorie. "Er ist ein junger Spieler mit großer Zukunft", sagt der Trainer, der sich für dessen Verpflichtung nachdrücklich eingesetzt haben soll. Mudryk sei stark im Eins-gegen-eins und torgefährlich. "Unsere Fans werden ihn mögen." Am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Anfield könnte der Ukrainer bereits sein Chelsea-Debüt feiern. Joao Felix ist dann weiterhin rotgesperrt.