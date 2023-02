Potter-Kenner Groß: "Dortmund hat gute Chancen aufs Weiterkommen"

Pascal Groß traut seinem Ex-Trainer Graham Potter die Wende beim FC Chelsea zu - sieht aber im Champions-League-Achtelfinale gute Chancen für Borussia Dortmund.

Vor fünf Monaten verließ Graham Potter Brighton nach drei Jahren Richtung Chelsea, doch eines hat sich seitdem nicht verändert: Noch immer liegt sein neuer Arbeitgeber in der Premier-League-Tabelle hinter seinem alten. Während Brighton als Tabellensechster auch unter Roberto de Zerbi um die Europapokalplätze mitspielt, ist Chelsea mit vier Punkten weniger und einem Spiel mehr weiterhin nur Neunter.

Brighton-Profi Pascal Groß, der bis September drei Jahre unter dem Trainer Potter verbrachte, ist sich dennoch sicher, dass dieser bei Chelsea die Wende schaffen wird. "Viele wundern sich, dass er mit den Blues in der Premier League solche Probleme hat, aber ich denke, dass man ihm einfach Zeit geben muss", schreibt der Mittelfeldspieler im kicker (Montagausgabe).

"Potter ist sehr auf Harmonie bedacht"

Potter sei "ein guter Trainer, er wird das hinbekommen, da bin ich sicher". Die vielen Neuzugängen und der große Kader seien jedoch eine Herausforderung. "Potter ist ein Coach, dem das Menschliche wichtig ist. Er will keinen einzigen Spieler vernachlässigen, was in so einem Kader und mit vielen Persönlichkeiten in der Kabine natürlich nicht leicht ist. Er ist sehr auf Harmonie bedacht, aber letztlich wird es bei Chelsea immer Härtefälle und unzufriedene Spieler geben. Ich denke, Potter wird so oft wie möglich rotieren, um da alle irgendwie mitzunehmen."

Wem drückt Groß im Champions-League-Achtelfinale die Daumen, in dem Chelsea am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Hinspiel bei Borussia Dortmund antritt? "Mit einem seiner Assistenten bin ich befreundet, denn mit Bruno Saltor habe ich bei Brighton noch zusammengespielt", so der Ex-Ingolstädter, der seit 2017 in Brighton spielt. "Eigentlich bin ich ja im Europacup für die Bundesligisten, und ich denke, dass Dortmund so stark ist, dass es gute Chancen aufs Weiterkommen hat. Aber in dem Fall bin ich hin- und hergerissen."

