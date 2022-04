Potsdams Barth will sich gegen Ex-Klub ihren Pokal-Traum erfüllen

Die Abwehrspielerin Merle Barth von Turbine Potsdam trifft im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen auf ihren ehemaligen Verein Bayer 04 Leverkusen, für den sie zehn Jahre lang gespielt hat.

Im Interview bei "dfb.de" spricht Potsdam-Spielerin Merle Barth über das Pokalhalbfinale am Montag (18.30 Uhr) bei Bayer. Die 27-Jährige scheint selbstbewusst in das Duell hineinzugehen: "Wir müssen jetzt gegen Leverkusen gewinnen. Und dann ist in einem Spiel gegen Wolfsburg oder München alles möglich. Das hat der DFB-Pokal ja schon oft genug gezeigt." Mit dem Finaleinzug würde für Barth "ganz sicher ein Traum in Erfüllung gehen."

Doch das wird nicht leicht, weiß auch Bart: "Leverkusen zu besiegen wird schwer genug. Ich sehe Bayer 04 auf Augenhöhe mit uns, auch wenn sich die Tabellensituation gerade etwas anders darstellt." In der Bundesliga gewannen beide Team jeweils ihr Heimspiel gegeneinander.

Turbine Potsdam spielt eine sehr gute Bundesligasaison und steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. "Wir hatten uns vor der Saison das Ziel gesetzt, am Ende mehr Punkte zu haben als in der vergangenen Serie. Das haben wir jetzt schon erreicht. Alles, was nun noch kommt, ist ein Bonus, den wir gerne mitnehmen wollen", fasst Bart die aktuelle Spielzeit zusammen.

In Leverkusen "erwachsen geworden"

Nicht nur wegen engen Freundschaften blickt Barth dankbar auf ihre zeit bei Bayer 04 zurück: "Leverkusen hat mir die Chance gegeben, in jungen Jahren in die Bundesliga reinschnuppern zu können. Die Verantwortlichen haben mir das Vertrauen geschenkt, als ich zweimal mit Kreuzbandrissen lange ausgefallen bin und schwere Zeiten durchgemacht habe. Wir sind gemeinsam aufgestiegen, abgestiegen und wieder aufgestiegen. Man kann sagen, dass ich dort erwachsen geworden bin. All das vergisst man natürlich nicht."

"Viele Freunde und meine Familie werden dort sein. Für mich wird es natürlich ein besonderes Spiel", freut sich die Potsdamerin. "Aber sobald der Anpfiff erfolgt ist, spielt meine Vergangenheit keine Rolle mehr", so Barth.