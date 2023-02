3:0 - Bayern erfüllt die Pflichtübung in Potsdam

Die Frauen des FC Bayern München wurden bei Schlusslicht Turbine Potsdam ihrer Favoritenstellung gerecht. Am Ende stand nach einem dominanten Auftritt ein glanzloser 3:0-Erfolg.

In Potsdam führte Einbahnstraßenfußball Richtung Turbine-Tor schnell zur Führung des FC Bayern, Stanway schloss ein Solo aus sechs Metern ab (10.).

Die Dominanz der Münchnerinnen hielt stetig an, das Schlusslicht fand nur wenig Entlastung, stemmte sich allerdings kompakt gegen die Attacken der Straus-Elf, die im letzten Drittel Präzision vermissen ließ. Magull verlieh den Spielanteilen des Tabellenzweiten dann aber noch vor der Pause Ausdruck und jagte einen Rechtsschuss von halblinks ins kurze Eck (35.).

Bayerns Überlegenheit hielt auch im zweiten Durchgang an, die letzte Konsequenz aber fehlte bei den Gästen. Die Potsdamerinnen standen sehr tief und brachten bei Abschlusssituationen der Münchnerinnen immer wieder ein Abwehrbein dazwischen.

Wirklich zwingende Torchancen blieben so Fehlanzeige. Für Turbine näherte sich einzig Barrett aus der Distanz dem Tor an (75.). Es war ein wenig unterhaltsamer zweiter Durchgang, in dem Dallmann Sekunden vor Schluss nach einer der wenigen Möglichkeiten den Schlusspunkt zum 3:0 setzte (90.).

Bayern verkürzte somit den Rückstand auf Wolfsburg auf fünf Zähler.