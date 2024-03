Potenzieller Spieler- und Mitarbeiteraustausch: Bochum kooperiert mit japanischem Erstligisten

Bundesligist VfL Bochum hat einen neuen Kooperationspartner: Am Samstag setzten die Bochumer Verantwortlichen ihre Unterschrift unter einen Kooperationsvertrag mit dem japanischen Erstligisten Jubilo Iwata.

Seit November des vergangenen Jahres hat der VfL Bochum bereits seine Fühler gen Japan ausgestreckt. Damals reiste erstmals eine Bochumer Delegation in das Land der aufgehenden Sonne, um "neue und bestehende Partnerunternehmen zu besuchen und Wirtschaftskooperationen abzuschließen", so der VfL in seiner Pressemitteilung. Am gestrigen Samstag folgte dann der nächste logische Schritt - im Rahmen der Signing Ceremony setzten Bochums Verantwortliche ihre Unterschrift unter einen zunächst über ein Jahr laufenden Kooperationsvertrag mit dem japanischen Erstligisten Jubilo Iwata.

Als Werksklub des Motorradherstellers Yamaha 1982 gegründet, feierte Jubilo Iwata schnell erste Erfolge: In den Jahren 1997, 1999 und 2002 errang Jubilo die japanische Meisterschaft, 2003 folgte der erste und bislang einzige Gewinn des Emperor's Cup (zu Deutsch: Kaiserpokal), Japans nationalem Pokalwettbewerb. In den Folgejahren entwickelte sich das Team aus der japanischen Präfektur Shizuoka zu einer Fahrstuhl-Mannschaft, zum ersten Abstieg aus der J-League im Jahr 2013 gesellten sich weitere Abstiege in den Jahren 2019 und 2022. Derzeit spielt Jubilo Iwata wieder in Japans erster Liga und belegt nach vier absolvierten Spieltagen den 16. Tabellenrang.

Austausch auf "sportlicher, unternehmerischer" und "kultureller Ebene"

Tim Jost, der beim VfL Bochum sowohl als Direktor Marketing und Vertrieb als auch als Mitglied der Geschäftsleitung dient, zeigte sich über den Abschluss der Kooperation, die nach Angaben des Bundesligisten neben einem Wissensaustausch auch potenzielle Spieler- und Mitarbeitertransfers ermöglicht, erfreut. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft und auf die Austausche mit Jubilo Iwata - sowohl auf sportlicher, unternehmerischer als auch kultureller Ebene", erklärte Jost im Rahmen der Signing Ceremony den vereinseigenen Medien.

Dass diese Freude durchaus beidseitig sei, verdeutlichte Yukimitsu Hamaura, Jubilo Iwatas Präsident und CEO: "Der VfL ist ein echter Traditionsverein. Wir möchten mithilfe dieser Partnerschaft dazu beitragen, dass beide Vereine durch die Austausche wachsen können." Das Ziel der Kooperation machte Toshiba Fujita weiter deutlich. Bochum sei "als europäischer Verein auf einem höheren Niveau", erklärte der Sportdirektor, an dieses wolle man sich durch die Zusammenarbeit annähern.