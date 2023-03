"Potenzial überzeugt": Duisburg verpflichtet US-Talent Castaneda

Der MSV Duisburg hat am Dienstagnachmittag einen Sommerneuzugang bekanntgegeben. Mit Santiago Castaneda holen die Zebras einen jungen Mittelfeldspieler mit viel Potenzial.

Der 18-Jährige wechselt von den Tampa Bay Rowdies aus der zweitklassigen USL Championship zum MSV, wird aber erst ab Sommer für die Duisburger spielen. Er erhält einen Zweijahresvertrag.

Flexibel einsetzbar mit hohem Potenzial

"Obwohl er gerade mal 18 Jahre ist, hat er uns in den Tagen in Meiderich mit seiner Reife überzeugt - und natürlich mit seinem Potenzial", wird Trainer Torsten Ziegner auf der Website der Zebras zitiert, "er ist im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar, hat eine hohe Auffassungsgabe und bringt die Voraussetzungen mit, die uns überzeugt haben, ihm die Chance zu geben, seine Entwicklung bei uns zu fördern."

Castenada selbst, der in der Nachwuchsabteilung des Capelli Sport Netzwerks ausgebildet wurde, freut sich auf die Aufgabe beim deutschen Traditionsverein: "Ich will mein Talent und alles, was ich bisher gelernt habe, zum MSV mitbringen und beweisen, dass ich es verdient habe, hier zu sein", so der Youngster. Er wolle die Gelegenheit nutzen, sich "als Spieler weiterzuentwickeln und der Mannschaft zu helfen".