"Potenzial als zuverlässiger Rückhalt": Torwarttalent Dehler bleibt in Ingolstadt

Maurice Dehler wechselte 2019 aus München in die Jugend des FC Ingolstadt. Inzwischen ist der Nachwuchstorwart zu den Profis aufgestiegen und hat nun seinen Vertrag verlängert.

Der FC Ingolstadt hat sich mit Nachwuchstorwart Maurice Dehler auf einen neuen Vertrag verständigt. Wie der Klub am Mittwochnachmittag bekannt gab, hat der 20-Jährige einen "langfristigen Kontrakt" unterschrieben - über die genaue Laufzeit machte der FCI keine Angaben.

"Wir freuen uns sehr darüber, Maurice auch zukünftig in unseren eigenen Reihen zu wissen, da wir von seinem Potenzial als zuverlässiger Rückhalt mehr als überzeugt sind", hob Sportdirektor Ivo Grlic den Verbleib Dehlers hervor und betonte: "Neben seinen sportlichen Fähigkeiten zeichnen ihn auch seine reife Persönlichkeit und absolute Professionalität aus."

Seit 2022 Teil des Torwart-Trios bei den Profis

Dehler wechselte im Sommer 2019 aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern in die U 17 der Schanzer und durchlief von da an die weiteren Nachwuchsteams des FCI. Im Sommer 2022 komplettierte das Torwarttalent, das mit 1,91 Metern Körpergröße beste Voraussetzungen auf seiner Position mitbringt, das Torwart-Trio der ersten Mannschaft um Marius Funk und Markus Ponath.

Der heute 20-Jährige brachte es seit der Saison 2021/22 zudem auf 25 Einsätze für die Zweitvertretung der Schanzer in der Bayernliga und kassierte dabei 29 Gegentore. Zudem stand er bereits zehnmal im Spieltagskader der Profis in der 3. Liga, zuletzt beim 3:0-Sieg der Schanzer in Unterhaching am 31. Spieltag. Für einen Einsatz reichte es bislang jedoch noch nicht.

Bestätigung für "hervorragend arbeitenden Nachwuchsbereich"

Dehler zeigte sich "unfassbar stolz und dankbar" über die Vertragsverlängerung und die Unterstützung des gesamten Vereins dabei, "meinen Traum zu verwirklichen". "Nun werde ich weiter hart an mir arbeiten, um sportlich wie persönlich den nächsten Schritt zu machen", so der Nachwuchskeeper.

Aus Sicht von FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer ist die Vertragsverlängerung Dehlers vor allem eine Bestätigung der eigenen Jugendarbeit: "Die Unterschrift von Maurice Dehler ist ein erneutes Zeichen unserer Kontinuität und unseres Vertrauens in die Entwicklung junger Talente aus unserem eigenen, hervorragend arbeitenden Nachwuchsbereich."