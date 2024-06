Postelt verlässt Rostock in Richtung Babelsberg

Jeremy Postelt folgt seinem bisherigen Teamkollegen Mike Bachmann von Hansa Rostock II zum SV Babelsberg 03. Der 21-jährige Außenbahnspieler bringt in die Filmstadt die Erfahrung von 49 Regionalliga-Partien mit. Postelt erklärt am Montag in einer Meldung: "Ich habe die Gespräche als gut wahrgenommen, ich denke, ich bin da ganz entspannt. Mit Rostock war ich ja letzte Saison auch schon hier und habe gespielt, ich bin dann ab morgen auch direkt beim Training und der Vorbereitung dabei und freue mich sehr hier anzufangen."