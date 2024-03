Postecoglous Personalsorgen wachsen: Richarlison bremst das Knie aus

Tottenham Hotspur droht die Champions-League-Plätze aus den Augen zu verlieren. Vor dem wichtigen Heimspiel gegen Crystal Palace plagen Coach Ange Postecoglou zudem wachsende Personalsorgen.

Schlechter hätte der 25. Premier-League-Spieltag für Tottenham Hotspur nicht laufen können: Durch eine 1:2-Heimniederlage gegen die Wolverhampton Wanderers rutschten die Spurs aus den Champions-League-Rängen - und verloren auch noch Torjäger Richarlison verletzungsbedingt.

Das folgende Liga-Auswärtsspiel beim FC Chelsea wurde wegen dessen Final-Teilnahme beim League Cup abgesagt, Aston Villa schlug zu Hause Nottingham Forest mit 4:2. Der Druck auf Tottenham, das das Nachholspiel in der Hinterhand hat, wächst angesichts von fünf Punkten Rückstand auf Rang vier.

Das Heimspiel gegen Crystal Palace am Samstag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) sollte zwingend gewonnen werden. Die Eagles allerdings haben nach dem Trainerwechsel zu Oliver Glasner direkt eine Reaktion gezeigt und beim Debüt des ehemaligen Frankfurters einen 3:0-Heimsieg gegen Kellerkind Burnley eingefahren. Für die Spurs spricht die jüngste Vergangenheit: Die letzten vier Premier-League-Partien gegen Palace hat der Klub aus Nordlondon allesamt gewonnen. "Ich kenne die schreckliche Bilanz", sagte Glasner am Freitag: "Was in der Vergangenheit passiert ist, muss nicht immer auch in der Zukunft passieren."

Eine Chance für Werner?

Und da wären ja auch noch die wachsenden Personalsorgen bei Tottenham. Richarlison habe sich im Spiel gegen die Wolves "eine kleine Knieverletzung zugezogen und wird uns zwei bis drei Wochen fehlen", teilte Postecoglou am Freitag mit. Der Brasilianer habe nach schleppendem Start "in der Mitte der Saison eine großartige Leistung gezeigt". Neun seiner zehn Saisontore erzielte der 26-Jährige alleine zwischen dem 16. und 23. Spieltag.

Als Ersatz für Richarlison kommen gegen Palace unter anderem Brennan Johnson und Timo Werner infrage. Neben dem Brasilianer stehen allerdings auch Keeper Fraser Forster (Fußbruch), die Schienenspieler Pedro Porro (Muskelzerrung) und Ryan Sessegnon (OP nach Problemen an der Kniesehne) sowie Linksaußen Manor Solomon (Meniskusverletzung) auf der Liste der Fehlenden.