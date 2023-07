Postecoglou über Kane: "Ich bin sicher, dass er das auch will"

Als Ange Postecoglou (57) am Montag erstmals in der Funktion als Spurs-Coach zur Presse sprach, konzentrierte sich fast alles auf Harry Kane.

Dass der FC Bayern München in diesem Sommer einen Stürmer von Weltformat verpflichten will, ist längst bekannt. Dass dieser bestenfalls Harry Kane heißen wird, auch. Der Rekordmeister soll mittlerweile ein zweites Angebot für die Spurs-Ikone hinterlegt haben.

Es verwunderte also nicht, dass Ange Postecoglou bei seiner Antritts-Pressekonferenz am Montag vor allem dieses Thema zu moderieren hatte. Eine Sonderbehandlung ob seiner offenen Zukunftsfrage braucht Kane aber nicht zu erwarten. "Ich behandle alle gleich", stellte der von Celtic Glasgow losgeeiste neue Tottenham-Coach direkt klar.

Postecoglou bezeichnete Kane als "wichtige Figur in der Geschichte dieses Vereins" und einen "der besten Spieler der Welt". Eine Gemeinsamkeit will der Australier bereits ausgemacht haben: "Ich will ihn hier haben und ich will diesen Verein erfolgreich machen. Ich bin sicher, dass er das auch will."

Es wird kein Gespräch sein, bei dem wir mit einer Art von Übereinkunft herauskommen. Ange Postecoglou

Will er das wirklich? In München herrscht Optimismus, dass Kane in diesem Sommer eine neue Herausforderung suchen wird. Der Ausnahmestürmer, der in seiner Karriere noch keinen einzigen Titel gewonnen hat, soll bereit sein für seine erste Station im Ausland. Zuvor will Postecoglou das Vier-Augen-Gespräch suchen.

"Es wird kein Gespräch sein, bei dem wir mit einer Art von Übereinkunft herauskommen", weiß der neue Spurs-Coach: "Ich möchte mich nur vorstellen und wissen, was er will, um diesen Verein erfolgreich zu machen, und dann werden wir auf den Trainingsplatz gehen und es umsetzen." Eine Garantie für einen Verbleib habe er von den Klubbossen nicht bekommen. "Und ich würde auch keine erwarten", so Postecoglou.

"Harry freut sich darauf, zurückzukommen"

"Was ich im Moment weiß, ist, dass Harry Teil dieser Mannschaft ist und sich darauf freut, zurückzukommen", sagte Postecoglou am Montag. Unabhängig von Kane will er die Spurs "zum Erfolg führen und dorthin bringen, wo sie hingehören. Das ist eine enorme Herausforderung - ich liebe das. Das ist es, was mich an dieser Aufgabe am meisten gereizt hat: Was für eine großartige Herausforderung, was für eine großartige Geschichte. Wenn wir es denn richtig machen."

Zielvorgaben seien dabei "großartig, aber sie können einen auch erdrücken", so Postecoglou, der Anpassungsfähigkeit forderte - auch in Bezug auf den Kader für die Saison 2023/24, der ein ganz anderes Gesicht als in der Vergangenheit haben könnte. "Was den Kader angeht, so kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, dass ich hier bin, weil der Verein Veränderungen anstrebt. Das bedeutet in der Regel eine personelle Veränderung. Ich muss mit den Gewissheiten arbeiten, die ich habe, und die Ungewissheiten eine nach der anderen abhaken."

Wie schnell das bei Kane gehen wird, bleibt abzuwarten. Doch auch Postecoglou weiß: "Es könnte eine Weile dauern, bis ich meinen vollständigen Kader sehe."