Postecoglou kennt nur eine Kane-Deadline - Spitze gegen Bayern

Bayern-Wunschstürmer Harry Kane hat am Sonntag einmal mehr demonstriert, wie sehr ihn Tottenham vermissen würde. Sein Trainer bleibt bei seiner Linie im Poker - Seitenhieb inklusive.

Als Harry Kane am Sonntag im Testspiel gegen Schachtar Donezk in der 80. Minute ausgewechselt wurde, knipsten sich die Fotografen die Finger wund: Kane, wie er im Tottenham Hotspur Stadium applaudierend vom Platz schreitet - dieses Bild könnte in den kommenden Tagen oder Wochen noch mal besonders gefragt sein.

Auch wenn Spurs-Präsident Daniel Levy offenbar weiterhin nicht auf die jüngste Offerte aus München reagiert hat - sogar von einer Deadline bis Freitagnacht war die Rede gewesen -, hoffen die Bosse an der Säbener Straße weiterhin, ihren Wunschstürmer noch zu bekommen. Wer ihnen gewiss nicht die Daumen drückt: Ange Postecoglou.

Der neue Tottenham-Trainer erlebte am Sonntag bei seinem ersten Heimspiel, was er verlieren würde: Kane erzielte beim 5:1-Erfolg die ersten vier Tore mithilfe der gesamten Knipser-Klaviatur - per Elfmeter, Kopfball, platziertem Linksschuss und Abstauber. "Er ist ein fantastischer Stürmer, einer der besten der Welt", sagte Postecoglou nach dem Schlusspfiff. "Ich finde, unsere Spielweise hilft ihm auch. Man hat gesehen, wie viele Chancen wir herausgespielt haben, davon hat er profitiert."

Und das Werben der Bayern? Die angebliche Deadline? "Es gibt nur eine Deadline, und das ist das Ende des Transferfensters", verwies der Australier gelassen auf den 1. September. Er sei mit Kane und dem Klub regelmäßig im Austausch. "Ich habe ihnen gesagt, dass sie mich informieren sollen, wenn sich am Status quo etwas ändert", alles, was dazwischen passiere, müsse er nicht wissen. "Heute konnte man sehen, dass Harry weiterhin in das investiert, was wir tun."

" ... aber ich bin nicht bei Bayern, also können sie es machen, wie sie wollen"

Einen kleinen Seitenhieb Richtung München verteilte Postecoglou allerdings, als es darum ging, dass die Bayern-Verantwortlichen in den vergangenen Wochen ihr Werben um Kane auch öffentlich mehrmals erklärt hatten. "Ich würde ganz sicher nicht über Spieler sprechen, die bei anderen Klubs unter Vertrag stehen. Aber ich bin nicht bei Bayern, also können sie es machen, wie sie wollen."

Dass er dieses Credo ernst meint, belegte er beim Thema Micky van de Ven, dessen bevorstehende Verpflichtung er noch nicht kommentieren wollte. Der 22-jährige Innenverteidiger vom VfL Wolfsburg ist bereits in England, um seinen rund 50 Millionen Euro schweren Wechsel zu finalisieren. "Wir müssen uns ohne Zweifel im Abwehrzentrum verstärken ", sagte Postecoglou nur. Er hoffe auf "einen oder zwei" Neue in den kommenden Tagen.