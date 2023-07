Postecoglou drängt auf Kane-Entscheidung - aber ohne Deadline

Ange Postecoglou stört die anhaltende Unruhe um Bayern-Wunschstürmer Harry Kane offenbar zunehmend. Zu viel Druck wagt der Tottenham-Trainer aber nicht zu machen.

Ende Juli kehren die Tottenham Hotspur von ihrer Vorbereitungstour durch Australien, Thailand und Singapur zurück. Doch auch wenn der FC Bayern anschließend beim Versuch, Harry Kane von London nach München zu locken, einen weiteren Anlauf starten könnte: Der Schwebezustand um den Kapitän und Torjäger dürfte noch eine ganze Weile anhalten - und stört dessen Trainer zunehmend.

"Man kann sagen, dass ich das nicht entspannt sehe", sagte Ange Postecoglou, als er bei einer Pressekonferenz einmal mehr zur Causa Kane befragt wurde. "Er ist ein sehr wichtiger Teil dieses Fußballklubs, nicht nur der Mannschaft, sondern des Fußballklubs. Eine so wichtige Figur. Und obwohl ich mich nicht jeden Tag darauf konzentriere, weil ich andere Dinge zu tun habe, weiß ich, dass jedes Mal, wenn ich spreche oder wenn Harry spricht, das die erste Frage ist, die man gestellt bekommt."

"Ich glaube nicht, dass das für irgendjemanden gut ist"

Postecoglou drängt auf eine möglichst zeitnahe Entscheidung. "Für alle Beteiligten gilt, dass wir das nicht zu lange machen wollen. Ich glaube nicht, dass das für irgendjemanden gut ist. Ich glaube nicht, dass es für Harry gut ist, ich glaube nicht, dass es für den Klub gut ist."

Aber: "Ich will auch keine Deadline setzen, denn das erhöht den Druck nur noch mehr", findet Postecoglou, der eine derartige Deadline besser auch erst einmal mit Klubboss Daniel Levy absprechen sollte. "Man möchte, dass diese Dinge aus den richtigen Gründen geschehen." Kane stehe immer noch ein Jahr unter Vertrag. "Es ist nicht so, dass sein Vertrag am 12. Dezember ausläuft und er eine Entscheidung treffen muss."

Und so belässt es Postecoglou vorerst bei einer sanften Ansage an Kane und den Klub. "Ich bin nicht entspannt, aber ich setze weder ihn noch irgendjemand anderen im Verein unter Druck, indem ich sage: 'Nun, wir müssen das tun'. Aber ich glaube nicht, dass einer von uns tief im Inneren will, dass es zu lange dauert." Die neue Premier-League-Saison startet für die Spurs am 13. August auswärts beim FC Brentford.