Postecoglou bestätigt: Saison für Leipzig-Leihgabe Werner gelaufen

Die Saison bei Tottenham Hotspur ist für Timo Werner gelaufen. Das bestätigte Spurs-Coach Ange Postecoglou am Mittwoch.

Sein erstes North London Derby im Trikot von Tottenham hatte sich Timo Werner ganz anders vorgestellt. Der 57-malige deutsche Nationalspieler (24 Tore), der kaum EM-Chancen haben dürfte, stand zwar bei den Spurs in der Startelf, musste beim Stand von 0:2 nach nur 31 Minuten allerdings verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Der für den deutschen Stürmer eingewechselte Brennan Johnson musste derweil direkt mitansehen, wie Kai Havertz den Hausherren das 3:0 einschenkte. Die Spurs bäumten sich in der letzten halben Stunde nochmal auf, kamen aber nur noch zu einem 2:3.

Die nächsten schlechten Nachrichten überbrachte Teammanager Ange Postecoglou am Mittwoch. Der Australier bestätigte das Saisonaus von Werner, den eine Oberschenkelverletzung für die restlichen fünf Spiele ausbremst. Besonders bitter: Am Donnerstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hätte für die Leihgabe von RB Leipzig die Rückkehr an die Stamford Bridge angestanden. Mit dem FC Chelsea hatte Werner Ende Mai 2021 die Champions League gewonnen.

Auch die Partien gegen Liverpool (A), Burnley (H), ManCity (H) und Sheffield United (A) finden ohne Werner statt. Gleiches gilt übrigens für Ben Davies, dem Postecoglu nach einer Wadenverletzung gegen Arsenal kaum mehr Chancen auf eine Rückkehr in dieser Saison einräumt. Das Duo gesellt sich zu den Langzeitverletzten Destiny Udogie, Manor Solomon, Fraser Forster und Ryan Sessegnon.

Was passiert jetzt mit Werner?

Im Gegensatz zu Werner besitzt Davies allerdings noch einen Vertrag bis 30. Juni 2025 bei den Spurs. Werner ist lediglich bis Saisonende von Bundesligist Leipzig ausgeliehen. Ob der Klub aus Nordlondon die Kaufoption - wohl in Höhe von rund 17 Millionen Euro - ziehen wird, ist derzeit völlig offen.

Postecoglou hatte sich Anfang April allerdings durchaus als Fan des pfeilschnellen 28-Jährigen geäußert ("Er war eine großartige Verpflichtung"). In bislang 14 Pflichtspielen war Werner an fünf Treffern direkt beteiligt (zwei Tore, drei Vorlagen).