Post für Señor Alonso

Nach dem indiskutablen 1:5 in Frankfurt erwartet Xabi Alonso von seiner Mannschaft am Samstag gegen den VfL Wolfsburg eine Reaktion. Die sportliche Krise ruft jetzt auch die aktive Fanszene auf den Plan.

Als Xabi Alonso am Freitagmorgen sein Trainerbüro in der Bay-Arena betrat, bekam er gleich etwas zum Lesen vorgesetzt. Die "Nordkurve 12" hatte dem Spanier, aber auch dessen Spielern und dem Klub einen Offenen Brief geschickt, in dem der Dachverband der aktiven Leverkusener Fanszene alle bei Bayer 04 aufrief, "das Ruder gemeinsam rumzureißen".

Neben dem Versprechen für einen bedingungslosen Support für das Spiel gegen Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gaben die Fans aber auch eine gebündelte Kritik ab: Zuletzt habe "jeder für sein Ego gespielt", wurde den Akteuren eine "Leiharbeitermentalität" vorgeworfen. Man sehe "immer wieder Einzelkämpfer, die an ihrer eigenen Karriere arbeiten und interessiert sind, aber den Fußball als Teamsport nicht in den Fokus rücken". Jetzt fordern die Fans in der Krise maximale Verbindung zum und Einsatz für den Klub ein.

Zudem wurde der Klub unter anderem für seine Kader- und Vereinspolitik kritisiert. So wurden die unterlassene Verpflichtung von Führungsspielern, bestehende Sprachbarrieren in der Mannschaft und das Fehlen eines verpflichtenden Deutschkurses genauso angeprangert wie die vom Klub geförderte "Wohlfühloase".

Xabi Alonso versteht die Fans

Eine recht sachlich gefasste Zusammenfassung, die sich auch Xabi Alonso zu Gemüte führte, der sich nach erst zwei Wochen im Amt am wenigsten angesprochen fühlen muss. "Der Brief lag auf meinem Tisch", erzählte der 40-Jährige und hieß den Inhalt gut: "Das ist positiv, dass wir diesen Support und diesen positiven Druck spüren. Wir verstehen die Gefühle der Fans. Wir wollen morgen eine gute Antwort zeigen."

Dafür hatte der neue Trainer erstmals eine komplette Trainingswoche, um diese Antwort vorzubereiten. Man habe viel analysiert, viel gesprochen und viel trainiert. Zwischen 400 und 450 Minuten in fünf Einheiten, rechnete Xabi Alonso vor. Am Samstag soll man das Ergebnis sehen können. "Morgen", kündigt der Trainer an, "haben wir die erste Chance zu zeigen, was wir besser machen können."

Und Bayer muss es besser machen. Aufgrund von Platz 16 in der Tabelle. Auch aufgrund der Fans, die einen erneuten Auftritt wie zuletzt beim 1:5 in Frankfurt nicht ruhig hinnehmen dürften.

In diesem Punkt herrscht Einigkeit. So wie in Frankfurt geht es nicht. "Es ist nicht möglich, so zu spielen", stellte Alonso unmissverständlich fest, "die Intensität muss höher sein, die Konzentration auch - danach können wir gut oder schlecht spielen, aber Intensität und Konzentration müssen da sein. Diese Mentalität brauchen wir, um bereit zu sein zu liefern."

"Der Kopf ist alles"

Inwieweit der Druck für die Spieler positiv ist, bleibt abzuwarten. Xabi Alonso muss bis Samstag seine Mannschaft mental präpariert haben. "Der Kopf ist alles im Fußball", weiß der spanische Weltmeister, "manchmal ist man müde, aber der Kopf ist frisch und dann sind auch die Beine frisch. Jetzt brauchen wir Selbstbewusstsein, Solidität. Das haben wir mit dem Training vorbereitet. Wir haben an der Mentalität im Training gearbeitet. Wenn wir eine klare Idee haben, was wir wollen, dann sind auch die Mentalität und die Konzentration besser."

Bereits seit Dienstag spüre er das nötige Wir-Gefühl im Kader. "Es sind nicht nur einige, es sind alle, die diese Mentalität, dieses Commitment, diese Verpflichtung zeigen", betont Xabi Alonso und zitiert sinngemäß den Offenen Brief der Nordkurve 12: "Wir brauchen keine individuellen Ziele, sondern gemeinsame Ziele."

Xabi Alonso, davon darf man getrost ausgehen, war dies schon bewusst, bevor er am Freitagmorgen Post bekam. Seine Spieler müssen jetzt beweisen, dass sie die aufrüttelnden Zeilen nicht nur gelesen haben.