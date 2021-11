Positiver Test vertuscht? Schwere Vorwürfe gegen Waldhofs Ex-Manager Kientz

Vergangene Woche hat sich Waldhof Mannheim von seinem Sportlicher Leiter Jochen Kientz getrennt. Nun lässt SVW-Präsident und Mäzen Bernd Beetz mit schweren Vorwürfen aufhorchen.

Die Trennung hatte der SV Waldhof am vergangenen Mittwoch wenige Stunden vor dem DFB-Pokalspiel gegen Union Berlin bekanntgegeben - mit nebulösen Andeutungen bezüglich der Gründe. Nun brachte Beetz im Rahmen einer vom Verein organisierten Fan-Fragerunde Licht ins Dunkle und ging auf bereits existierende Gerüchte ein: Demnach habe Kientz bewusst versucht, einen positiven Corona-Test im Umfeld der Mannschaft zu verschleiern.

"Stillschweigen hin oder her, mir platzt jetzt der Kragen. Ein Coronatest wurde verschwiegen. Mitarbeiter wurden angewiesen, die Geschäftsleitung nicht zu informieren. Das war ein ganz klarer Verstoß, da konnte der Aufsichtsrat nicht anders reagieren", sagte Beetz. Kurz darauf sei im Kontrollgremium der einstimmige Beschluss gefallen, Kientz freizustellen.

Kientz wehrt sich gegen die Anschuldigungen und hat den bekannten Anwalt Christoph Schickhardt beauftragt. "Die Vorwürfe sind so schwer und auf den ersten Blick derart haltlos, dass ich jetzt noch einmal eine gründliche Prüfung vornehmen werde, ehe es dazu von unserer Seite eine Stellungnahme geben wird", sagte Schickhardt der "Rheinpfalz" am Mittwoch. " Bei den öffentlichen Äußerungen durch Beetz handle es sich um einen "groben Verstoß gegen arbeitsrechtliche Richtlinien": "Der Verein wird den Reputationsschaden, den Herr Kientz dadurch erlitten hat, zu ersetzen haben", so Schickhardt.