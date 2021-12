Positiver Test: Mavropanos und Klimowicz in Isolation

Am morgigen Donnerstag startet der VfB Stuttgart in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Heute ereilten die Schwaben schlechte Nachrichten: Konstantinos Mavropanos und Mateo Klimowicz wurden positiv auf Corona getestet.

Der Grieche und der Argentinier unterzogen sich vor der Rückreise aus dem Heimaturlaub nach Stuttgart Tests und sitzen jetzt erst einmal dort in häuslicher Isolation fest. Nach kicker-Informationen sollen beide geimpft sein. Dennoch ist momentan offen, wann sie die Heimreise antreten können. Ihr Einsatz zum Auftakt in Fürth steht auf sehr tönernen Füßen und dürfte angesichts fehlender Trainingseinheiten sehr unwahrscheinlich sein.

Marmoush wurde für den Afrika-Cup nominiert

Damit hat sich die Hoffnung der Stuttgarter erledigt, ohne die in der Hinrunde vielfältig aufgetretenen Personalsorgen in den zweiten Teil der Spielzeit zu gehen. Zwar sollen zum Beispiel Sasa Kalajdzic (nach seiner Schulterluxation) und Silas, der sich über die Feiertage in seiner Heimat Kongo weilte, um ein gültiges Visum auf seinen richtigen Namen Katompa Mvumpa zu besorgen, wieder voll zur Mannschaft stoßen. Nachdem der Angreifer bereits die Spielberechtigung durch die DFL erteilt wurde, stehen ihm nun in Bezug auf sein aufenthaltsrechtliches Verfahren noch ein paar weitere rechtlich notwendige Schritte bevor. Bereits seit Juni läuft das Verfahren zur Erteilung einer auf seinen korrekten Namen ausgestellten Aufenthaltserlaubnis. Neben Mavropanos und Klimowicz wird Silas am morgigen Donnerstag auch Omar Marmoush nicht auf dem Trainingsplatz in Stuttgart treffen. Der Ägypter wurde für den Afrika-Cup (vom 9. Januar bis 6. Februar) nominiert und reist direkt zur Nationalmannschaft.

Kabine bleibt geschlossen, gemeinsame Mahlzeiten fallen aus

Die Testergebnisse von Mavropanos und Klimowicz sind doppelt ärgerlich, nachdem man sich für die Rückrunde erneut ein engmaschigeres Hygiene-Konzept verschrieben hatte. Bevor sich Trainer, Spieler und Betreuer zur ersten Einheit begegnen, sind umfangreiche Schnell- und PCR-Tests geplant, die anschließend in höherer Frequenz fortgesetzt werden sollen. Die Spieler müssen außerdem individuell, direkt und komplett umgezogen zwischen zu Hause und Training pendeln. Die Kabine bleibt geschlossen, gemeinsame Mahlzeiten fallen aus, bei Besprechungen gelten strikte Abstandsregeln. Zu spät für den Griechen und den Argentinier, aber vielleicht früh genug für den Rest. Vielleicht.