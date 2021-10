Positiver PCR-Test bei Düsseldorfs Appelkamp

Fortuna Düsseldorf muss "bis auf Weiteres" auf Shinta Appelkamp verzichten. Der 20-Jährige musste sich nach einem positiven PCR-Test in häusliche Quarantäne begeben.

Erst am Dienstag war Appelkamp krankheitsbedingt von der deutschen U 21 abgereist. Das Mittelfeldtalent hatte sich nicht wohl gefühlt, weshalb die Teamführung in Absprache mit Fortuna Düsseldorf entschied, dass er vorzeitig zu seinem Verein zurückkehren soll. Das EM-Qualifikationsspiel der deutschen U 21 am Dienstagabend in Ungarn (5:1) verpasste er deshalb.

Appelkamp weist "COVID-19-typische Symptome" auf

Auch für Fortuna Düsseldorf wird Appelkamp zunächst nicht auflaufen können. Denn wie der Zweitligist am Donnerstagvormittag mitteilte, wurde bei ihm ein positiver PCR-Test vorgenommen. Appelkamp, der doppelt geimpft ist, zeige laut Vereinsmitteilung "COVID-19-typische Symptome" und wurde deshalb in häusliche Quarantäne versetzt.

Die Infektion erfolgte aller Voraussicht nach während seines Aufenthalts bei der U 21. Es wäre dann nicht die einzige Infektion im Rahmen der Länderspielwoche des deutschen Nachwuchses. Denn bereits in der letzten Woche wurde Stuttgarts Roberto Massimo positiv auf das Coronavirus getestet, auch der 21-Jährige reiste vorzeitig aus dem Teamquartier in der Klosterpforte Marienfeld ab.

Appelkamp trägt seit sechs Jahren das Fortuna-Trikot, in der vergangenen Saison feierte er seinen Durchbruch als Profi und kam mittlerweile in 30 Partien in der 2. Liga zum Einsatz.