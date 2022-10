Positiver Dopingtest: Bahlinger SC legt Einspruch gegen Mainz-Spielwertung ein

Der Bahlinger SC hat nach einem positiven Dopingtest eines FSV-Akteurs Protest gegen die Spielwertung der Mainz-Partie eingelegt.

Der 2:1-Erfolg der Mainzer U 23 gegen den Bahlinger SC von Ende August steht möglicherweise auf der Kippe. Wie auf dem offiziellen Twitter-Account der Regionalliga Südwest am Dienstagnachmittag mitgeteilt wurde, hat der BSC gegen die Spielwertung beim zuständigen Sportgericht Einspruch eingelegt.

Grund für den Protest der Südbadener ist ein vermeintlich positiver Dopingtest eines Mainzer Akteurs. Wörtlich heißt es in der Meldung der Liga: "Am 28.08.2022 wurden nach der Partie Mainz 05 II - Bahlinger SC Dopingkontrollen durchgeführt. Beim Mainzer Spieler Keanu Kraft wurde hierbei die auf der Doping-Verbotsliste stehende Substanz Carboxy-THC in einer über der Entscheidungsgrenze liegenden Menge nachgewiesen." Der 19-Jährige, gegen den ein Sportgerichtsverfahren eingeleitet wurde, verzichtete laut Liga auf eine B-Probe. Die Mainzer schreiben auf ihrer Homepage, dass Verein und Spieler in diesem Verfahren eng mit dem Verband kooperieren.

Kraft stand für den Mainzer Nachwuchs fünfmal in dieser Spielzeit auf dem Feld, zuletzt gegen Eintracht Trier eine Woche nach dem Bahlingen-Spiel. Zudem absolvierte der Abwehrspieler 14 Spiele für deutsche U-Nationalmannschaften - letztmals im Mai beim U-19-Länderspiel gegen Dänemark.