Positiver COVID-Test: EA schloss Spieler von FeWC-Play-offs aus

Am vergangenen Wochenende duellierten sich die 128 besten FIFA-Spieler der Welt um einen Platz beim FIFAe World Cup. Ein Akteur wurde jedoch Opfer eines diskutablen Ausschlusses.

Die Play-offs zum FIFAe World Cup brachten vergangenes Wochenende die besten FIFA-Spieler der Welt in London zusammen, um die 32 Teilnehmer der Endrunde zu bestimmen. Von souveränen Durchmärschen bis dramatischen Entscheidungsspielen wurde alles geboten.

Nur einer der insgesamt 128 Teilnehmer musste am Sonntag aufgeben, ohne am entscheidenden Tag einen Controller in die Hand genommen zu haben. Der Norweger Benjamin 'KongBenjamin' Gjerlow war im Zuge eines positiven SARS-CoV-2-Antigen-Tests aus dem Event ausgeschieden. Eine Entscheidung, die auf den ersten Blick aus Sicherheitsgründen nachvollziehbar wirkt, auf den zweiten Blick jedoch viele Fragen aufwirft.

Versäumnis einer alternativen Teilnahme

Zum einen, da EA SPORTS scheinbar keine Möglichkeit bereitstellte, um den Skandinavier dennoch antreten zu lassen: "Keinerlei Einschränkungen irgendwo anders (zu spielen, d. Red) und sie bieten keine Lösung wie einen abgetrennten Raum an, in dem ich meine Matches spielen kann", twitterte der 19-Jährige merklich frustriert.

Ein Versäumnis, das Simen Henriksen, Co-Owner von Gjerlows eSport-Team 'Apeks' ebenso ansprach: "Andere eSport-Turniere stellen dem Spieler ein isoliertes Areal oder einen separierten Raum zur Verfügung, um seine restlichen Spiele zu absolvieren."

Auch weitere Tests zur Bestätigung des Antigen-Ergebnisses schienen nicht möglich zu sein. "Wir arbeiten gerade daran, einen verifizierten PCR-Test zu machen, damit er (Gjerlow, d. Red.) möglicherweise an dem Event teilnehmen kann", ließ 'Apeks' zwischenzeitlich auf Twitter verlauten. Ein offenkundig erfolgloses Unterfangen.

Blieben weitere Tests anderer Spieler aus?

Besonders störte Henriksen aber der für ihn unverhältnismäßige Umgang mit den Konkurrenten seines Schützlings. "Dieser Spieler (Gjerlow, d. Red.) wird für einen zufälligen Test ausgewählt, positiv getestet und anschließend aus dem Turnier geworfen. Die anderen verbliebenen Spieler in den Play-offs, die vielleicht ebenso positiv sein könnten, werden nicht getestet. Ich bin sprachlos, was für ein Witz", wetterte er, nachdem sich 'KongBenjamin' in den vorherigen Tagen für die finalen Spiele am Sonntag qualifiziert hatte - und dabei in Kontakt zu anderen Spielern gekommen war.

Für Unmut bei einigen Usern sorgte unterdessen auch, dass der Veranstalter den Zuschauern in keiner Weise mitteilte, was mit 'KongBenjamin' geschehen war. "Ausgeschieden" blieb die einzige Information, die man über den Norweger erhielt. Auch Spieler erfuhren unseren Informationen nach nicht von dem Testergebnis.

Das COVID-Konzept und die Kommunikation des Zwischenfalls lassen also einige Fragen offen. Unsere Anfragen hierzu hat EA SPORTS bisher unbeantwortet gelassen. Etwaige Stellungnahmen liefern wir nach.

Gjerlow pausiert und plant Großes

Dafür meldete sich aber der betroffene Gjerlow nochmals mit einem ausführlicheren Statement zu Wort, in dem er seine Aufregung erklärte: "Das ganze Jahr habe ich alles in meiner Macht stehende getan, um auf der größten Bühne gegen die besten Spieler zu spielen. Dieser Traum wurde mir entrissen." Grund genug für den Norweger, zunächst etwas kürzer zu treten: "Ich werde eine Zeit lang Pause mit Twitter und FIFA machen."

Wie lang diese ausfallen wird, ließ er offen. Sein großes Ziel von der WM-Teilnahme hat er aber weiterhin fest im Blick. "Ich verspreche euch, ihr werdet mich bei der FIFA-23-WM sehen", kündigte 'KongBenjamin' an.