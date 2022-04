Positiver Coronatest: Schmidt fehlt FCH gegen Düsseldorf

Der 1. FC Heidenheim muss im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf auf Trainer Frank Schmidt verzichten - der 48-Jährige hat sich mit COVID-19 infiziert.

Trainer Frank Schmidt wird den 1. FC Heidenheim im Heimspiel am Freitagabend gegen Fortuna Düsseldorf nicht an der Seitenlinie unterstützen können. Der FCH teilte mit, dass der 48-Jährige am Mittwoch positiv auf COVID-19 getestet wurde. Wie schon auf der Pressekonferenz wird Co-Trainer Bernhard Raab Schmidt vertreten. Dort verriet der Assistent auch, dass es dem Coach "den Umständen entsprechend gut gehe".

Die Heidenheimer haben sich durch drei sieglose Spiele in Folge aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Aus diesem Grund setzen sie sich für den Saisonendspurt ein neues Ziel: "Wir haben in den letzten Jahren immer über 50 Punkte geholt. Das ist noch im Bereich des Möglichen", so Raab. Die Badener, die bislang 46 Zähler holten, müssen dementsprechend mindestens eine von drei noch ausstehenden Partien gewinnen.

Geipl, Thomalla und Seifert fehlen gegen Düsseldorf

Gegen die Düsseldorfer dürfte dieses Unterfangen allerdings schwer werden. Die Gäste aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt sind inzwischen seit zehn Ligaspielen ungeschlagen. Vor allem vor der Umschaltbewegung warnte der Schmidt-Vertreter. Sein Team benötige gegen die schnellen Außenbahnspieler eine "aufmerksame Rechtsverteidigung". Beim vorletzten Heimspiel dieser Saison muss Raab auf Andreas Geipl (Gelbsperre), Denis Thomalla und Tim Seifert (beide Trainingsrückstand) verzichten.