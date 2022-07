Positiver Coronatest: Netz im Teamhotel isoliert

Bittere Nachricht für Borussia Mönchengladbach am Dienstagmorgen: Luca Netz wurde im Trainingslager in Rottach-Egern positiv auf COVID-19 getestet.

Der U-21-Nationalspieler wurde nach Angaben des Klubs umgehend im Mannschaftsquartier isoliert und befindet sich in ärztlicher Behandlung. Auf den Trainingsbetrieb in Rottach-Egern hat der positive Test zunächst keinen Einfluss. Weiterhin sind für den Dienstag zwei Einheiten angesetzt, um 10.30 Uhr und um 16.30 Uhr.

Trainer Daniel Farke muss damit auf den nächsten Profi verzichten. Am Montag fehlte Kouadio "Manu" Koné im Training, der Franzose leidet unter einer Prellung am Knie. Jacob Italiano hat sich eine leichte Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und muss bis auf Weiteres zuschauen. Rocco Reitz indes konnte die Reise an den Tegernsee erst gar nicht antreten, der Mittelfeldspieler fehlt krankheitsbedingt.