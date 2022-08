Positiver Coronatest bei Siebenkämpferin Weißenberg

"Aufgrund von Erkältungs- und Erschöpfungssymptomen" musste Siebenkämpferin Sophie Weißenberg am Donnerstag vor dem abschließenden 800-Meter-Lauf aufhören. Jetzt wurde sie positiv auf das Coronavirus getestet.

Das Ergebnis eines weiteren Tests teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband am Freitag mit. Weißenberg war bei der Leichtathletik-EM in München auf Anraten des Ärzteteams nicht mehr zu den abschließenden 800 Metern angetreten. "Die richtige Entscheidung, wie sich nun auch im Nachgang herausstellte", betonte der DLV. Die 24 Jahre alte Athletin war am Donnerstag auf dem fünften Platz liegend nach dem Speerwerfen ausgestiegen.

Teamkollegin Carolin Schäfer (30) hatte den Wettkampf in München auf Rang sechs beendet und hat damit ihr persönliches Ziel erreicht. Vor vier Jahren in Berlin war Schäfer Dritte geworden, 2017 war sie sogar WM-Zweite. Für die vergangene WM im Juli hatte sie wegen Trainingsrückstandes abgesagt. Weißenberg hatte dort nach drei ungültigen Versuchen im Weitsprung den Wettkampf vorzeitig beendet.