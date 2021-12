Positiver Corona-Test: Uduokhai fehlt weiter

Quarantäne statt Comeback: Nach dreimonatiger Verletzungspause hatte Felix Uduokhai die Rückkehr dicht vor Augen, nun bremst ihn eine COVID-19-Infektion erneut aus. Damit bleibt die Innenverteidigung die Problemposition des FC Augsburg.

Wie der FCA am Donnerstag mitteilte, sei Uduokhai bereits zu Beginn der Woche positiv getestet worden. Der 24-Jährige zeige bislang keine Symptome und befinde sich in häuslicher Quarantäne. "Das ist bitter für ihn und für uns. Er war gerade dabei ins Mannschaftstraining einzusteigen", sagte Markus Weinzierl. "Wir hätten ihn brauchen können - noch dazu auf unserer Problemposition."

In der Innenverteidigung musste Weinzierl zuletzt ein improvisiertes Duo aus Rechtsverteidiger Robert Gumny und Youngster Frederik Winther aufbieten. Beim 1:1 gegen Hertha trübte ein Patzer Gumnys vor dem Gegentor die ansonsten ordentliche Leistung der beiden Aushilfen. Beim 2:3 gegen Bochum machten dann aber sowohl der 23-jährige Pole als auch sein 20-jähriger dänischer Nebenmann eine schlechte Figur.

Immerhin ist Kapitän Jeffrey Gouweleeuw nach einer Corona-Infektion zurück im Training. Der Abwehrchef werde am Freitag in Köln auflaufen, sofern er das Abschlusstraining gut überstehe, kündigte Weinzierl an: "Wir brauchen ihn, auch wenn es suboptimal ist, wenn du aus dem Wohnzimmer mit ein, zwei Trainingseinheiten nach Köln fliegst."

Abschlusstraining gibt Aufschluss, ob Oxford eine Option sein könnte

Mit Reece Oxford arbeitet ein weiterer etatmäßiger Innenverteidiger am Comeback nach einer Oberschenkelverletzung. "Er hat die ganze Woche noch nicht mit der Mannschaft trainiert, sondern individuell. Aber er macht einen guten Eindruck", sagte Weinzierl am Donnerstagmittag. Erst nach dem Abschlusstraining könne er sagen, ob Oxford eine Option für Köln sein. Sein Einsatz wäre eine Frage der Risikoabwägung. Möglicherweise könnte der kopfballstarke Engländer zumindest in der Schlussphase bei Standards helfen.

Auch abseits des Abwehrzentrum gibt es für Weinzierl zum Start in die englische Woche etliche Fragezeichen. So entscheidet sich kurzfristig, ob Andi Zeqiri (Leistenblessur), Arne Maier (Bronchitis) und Mads Pedersen (Patellasehnenprobleme) am Freitag zur Verfügung stehen. Auch Florian Niederlechner plagt sich nach wie vor mit Beschwerden herum.

"Sie sehen, wie viele Namen wir jetzt diskutieren. Es ist nicht so, dass ich Planungssicherheit habe", stellte Weinzierl fest. Sein Motto für den Jahresabschluss lautet deshalb: "Wir müssen uns den Widerständen widersetzen und so viel punkten, wie es irgendwie geht in der englischen Woche. Dann werden wir es in der Rückrunde regeln."