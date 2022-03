Positiver Corona-Test: Strompf fehlt Eintracht Braunschweig

Mit Innenverteidiger Philipp Strompf ist erneut ein Spieler von Drittligist Eintracht Braunschweig positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie die Braunschweiger am Dienstag mitteilten, sei der positive Fall im Rahmen der Routine-Testungen festgestellt und durch einen anschließenden PCR-Test bestätigt worden. Demnach befinde sich Strompf bereits in häuslicher Isolation.

Strompf absolvierte in dieser Saison bislang 13 Einsätze für die Braunschweiger und spielte sich zuletzt in der Innenverteidigung fest. Bei der kommenden Partie gegen den 1. FC Saarbrücken am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) wird der 23-Jährige nun fehlen. Ersetzen könnte ihn Brian Behrendt, der nach einer Coronainfektion in der vergangenen Woche wieder in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt ist.