Positiver Corona-Test: Schmid fehlt Werder in Wolfsburg

Schlechte Nachrichten für Werder Bremen und Romano Schmid: Der Techniker wurde positiv auf das Coronavirus getestet und wird am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Wolfsburg fehlen.

Am Montag hatte Romano Schmid in Cottbus beim 2:1 in der ersten Pokalrunde noch den Treffer zum 1:0 erzielt, nun wird der Mittelfeldmann ausgebremst: Am Freitag verkündeten die Bremer, dass es beim 22-jährigen Österreicher einen positiven Corona-Test gab und er demzufolge nicht mit nach Wolfsburg reisen wird. Er befindet sich in Quarantäne.

"Das ist bitter für uns, gerade weil Romano eine gute Vorbereitung gespielt hat und gut in Form war. Er zeigt derzeit Symptome, wir hoffen aber, dass er schnellstmöglich wieder zur Mannschaft stoßen kann", erklärte Cheftrainer Ole Werner auf der Vereinswebsite der Bremer.

Es sah sehr danach aus, dass Schmid auf einer der beiden Achterpositionen neben Leonardo Bittencourt begonnen hätte. Durch den Ausfall des Österreichers dürfte nun Vier-Millionen-Neuzugang Jens Stage in die Startelf der Werderaner rücken. Auch Niklas Schmidt wäre eine Alternative.