Positiver Corona-Test: RB Leipzig sagt Training ab

Bei RB Leipzig hat es einen weiteren Corona-Fall gegeben. Der Klub sagte daraufhin das Training ab.

Der Test eines Betreuers fiel am Dienstag positiv aus. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sagte der Bundesligist daraufhin das Training ab. Alle Spieler mussten sich einem PCR-Test unterziehen. Zunächst hatte die "Bild" über den Corona-Fall berichtet.

Die Pandemie hat damit weiter großen Einfluss auf die Abläufe bei den Leipzigern, bei denen es zuletzt neun Corona-Fälle gab. Anfang vergangener Woche waren Cheftrainer Jesse Marsch, der daraufhin in der Champions League in Brügge (5:0) und beim vergangenen Bundesliga-Spiel gegen Leverkusen (1:3) durch Assistent Achim Beierlorzer vertreten worden war, und Torhüter Peter Gulascsi positiv getestet worden. Nach dem Brügge-Spiel zeigten auch die Tests von Yussuf Poulsen, Hugo Novoa, Mohamed Simakan und Willi Orban sowie von weiteren Betreuern eine Infektion mit dem Coronavirus an.

Nach Klub-Angaben sind alle Spieler und der Betreuerstab vollständig geimpft oder genesen.