Positiver Corona-Test: Mainz vorerst ohne Onisiwo

Karim Onisiwo vom 1. FSV Mainz 05 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Eine Stunde vor dem Anpfiff des Südwest-Duells bei der SV Elversberg in der ersten Runde des DFB-Pokals haben die Mainzer via Twitter mitgeteilt, dass Angreifer Karim Onisiwo aufgrund eines positiven Corona-Tests in der Testreihe am Freitag nicht zum Kader gehört.

Der Österreicher habe sich demnach "umgehend in häusliche Quarantäne begeben". Alle anderen Tests am Freitag und Samstag seien negativ ausgefallen. Die Partie wird also stattfinden - aber eben ohne Onisiwo.

