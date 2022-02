Positiver Corona-Test: Lieberknecht fehlt Darmstadt in Hannover

Der SV Darmstadt 98 muss am Sonntag in Hannover auf Cheftrainer Torsten Lieberknecht verzichten. Der 48-Jährige ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Lieberknecht gehe es "abgesehen von Erkältungssymptomen gut", so der Coach der Lilien, der diese nicht beim Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr) in Hannover betreuen kann und bereits in der Vergangenheit am Virus erkrankt war. "Allerdings bricht morgen um 13.30 Uhr massives Lilien-Fieber aus", ließ sich Lieberknecht augenzwinkernd auf der Website der Darmstädter zitieren.

"Vollstes Vertrauen"

Den Cheftrainer werden Kai Peter Schmitz, Dimo Wache, Christopher Busse und Pascal Pellowski an der Seitenlinie vertreten. "Ich habe vollstes Vertrauen in die Spieler und auch in den Trainerstab", so Lieberknecht. Die Lilien können mit einem Sieg in Niedersachsen zurück an die Spitze der Tabelle springen.