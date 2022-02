Positiver Corona-Test: Kramaric fehlt Hoffenheim

1899 Hoffenheim muss auf unbestimmte Zeit auf Andrej Kramaric verzichten. Der Angreifer wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Wie die TSG mitteilte, hat sich Andrej Kramaric bereits in häusliche Isolation begeben. Nach Angaben des Vereins hat der kroatische Nationalstürmer nur leichte Erkältungssymptome, ansonsten geht es ihm gut.

Zweite Infektion nach Herbst 2020

Für Kramaric ist es bereits die zweite Infektion mit dem Coronavirus. Bereits im Oktober 2020 bei einer Länderspielreise mit der kroatischen Nationalmannschaft positiv getestet worden. Zum damaligen Zeitpunkt fiel Kramaric allerdings wochenlang aus.

Kramaric spielt seit Januar 2016 im Trikot der TSG und hat seitdem in 180 Bundesligaspielen 85 Tore geschossen. Sein Vertrag in Hoffenheim läuft am Saisonende aus. Verhandlungen zwischen dem Verein und dem Spieler laufen bereits, erst vor Kurzem hatte Kramaric angedeutet, dass er sich einen Verbleib vorstellen kann.