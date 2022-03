Positiver Corona-Test: Hannover vorerst ohne Ennali

Lawrence Ennali steht Hannover 96 vorerst nicht zur Verfügung. Beim 20-Jährigen schlug ein Corona-Test an.

Noch am Sonntag hatte Ennali im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (0:3) 25 Minuten auf dem Rasen gestanden, doch jetzt fällt der Linksaußen erstmal aus. Sein Corona-Test war positiv, aber ihm "geht es gut und er befindet sich in häuslicher Isolation", heißt es seitens der 96er.

Wie die Niedersachsen am Dienstag mitteilten, steht der Nachwuchsmann trotzdem erstmal nicht im Abstiegskampf zur Verfügung, im kommenden Gastspiel bei seinem Ex-Klub Schalke muss er pausieren.

Der gebürtige Berliner stand in dieser Saison in acht Zweitliga-Spielen auf dem Rasen, elfmal spielte er außerdem für das Regionalliga-Team und erzielte dabei drei Tore (zwei Vorlagen). In Hannover spielt er seit Juli 2020, zuvor trug der in Franken aufgewachsene Flügelspieler während seiner Ausbildungsphase die Trikots von Viktoria Berlin, Tebe Berlin, Hertha BSC und des 1. FC Nürnberg.