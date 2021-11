Positiver Corona-Test: Führich fehlt Stuttgart "bis auf Weiteres"

Der VfB Stuttgart muss mindestens im Heimspiel gegen Mainz 05 auf Chris Führich verzichten. Der Offensivspieler wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Schwaben machten das positive Test-Ergebnis des Neuzugangs am Freitagabend rund eine Stunde vor dem Spiel gegen die Rheinhessen öffentlich. Demnach ist der betreffende Test bereits am Donnerstagabend positiv ausgefallen. Seitdem befindet sich Führich in häuslicher Isolation und steht dem VfB "bis auf Weiteres nicht zur Verfügung".

Alle weitere Tests innerhalb des Kaders und des Trainerstabs ergaben laut Vereinsmitteilung "keine auffälligen Ergebnisse". Also auch der von Daniel Didavi. Der Mittelfeldspieler fehlt laut Vereinsangaben am Freitagabend gegen Mainz aufgrund einer Erkältung.