Positiver Corona-Test bei US-Open-Siegerin Raducanu

Die Saison hat noch nicht begonnen, doch Emma Raducanu muss bereits einen Rückschlag hinnehmen: Die US-Open-Siegerin hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Die Teilnahme an der Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi hat Raducanu abgesagt. Die 19 Jahre alte Britin, in diesem Jahr als erste Qualifikantin bei einem Grand-Slam-Turnier erfolgreich, gab dies am Montag bekannt. Grund dafür ist ein positiver Corona-Test bei der US-Open-Siegerin vom September. Raducanu hat sich in Isolation beigegeben.

Die Vorbereitung auf ihre erste komplette Saison auf der WTA-Tour beginnt damit nicht wie geplant. Das Training mit dem neuen Coach Torben Beltz (der zuvor Angelique Kerber trainierte) wurde ausgesetzt. Genauso wie die geplante Partie gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz.