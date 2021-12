Positiver Befund: Grammozis fehlt S04 im Top-Spiel gegen St. Pauli

Der FC Schalke 04 muss im Top-Spiel am Samstagabend am Millerntor ohne seinen Trainer auskommen. Dimitrios Grammozis wird auf der Trainerbank fehlen, da er sich mit dem Corona-Virus angesteckt hat.

Die Königsblauen bestätigten am Freitag via Twitter den positiven PCR-Test, nachdem die Testlage beim 43-Jährigen tags zuvor noch "nicht eindeutig" gewesen war, da sowohl positive als auch negative Befunde vorgelegen hatten. Nach dem Ergebnis vom Freitag verbleibt Grammozis "in häuslicher Isolation", wie S04 berichtet. Co-Trainer Sven Piepenbrock beantwortet am frühen Nachmittag bei der Spieltags-PK die Fragen der Journalisten.

Beim kommenden Gegner St. Pauli gab es in den vergangenen Tagen mehrere Corona-Fälle, unter anderem wurden Cheftrainer Timo Schultz und Torwarttrainer Mathias Hain positiv getestet.

Grammozis wird die Reise nach Hamburg also nicht antreten und somit das Top-Spiel am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) von daheim aus verfolgen. Dann empfängt der Tabellenführer am Millerntor den Sechsten aus Gelsenkirchen. Wie schon in der Trainingswoche wird Piepenbrock unterstützt von Mike Büskens an der Seitenlinie übernehmen.