Positive Signale von Neuhaus für Dortmund

Leichte Entspannung in einer wichtigen Personalie bei Borussia Mönchengladbach: Florian Neuhaus, der zuletzt verletzt ausgefallen war, könnte am Samstag wieder zur Verfügung stehen.

Unter den Augen des aktuellen Fußballlehrer-Jahrgangs aus der Schweiz, der für eine Woche im Borussia-Park und bei Landsmann Gerardo Seoane hospitiert, betrat Florian Neuhaus am Dienstagnachmittag mit seinen Teamkollegen den Trainingsplatz. Die Achillessehnenbeschwerden, die den Mittelfeldspieler am Mitwirken im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg hinderten, sind weitestgehend ausgestanden.

Neuhaus konnte bei der ersten Einheit der neuen Trainingswoche weite Teile des Programms absolvieren. Für grünes Licht ist es allerdings noch zu früh, was das nächste Heimspiel gegen Borussia Dortmund angeht. Abgewartet werden muss jetzt, wie Neuhaus‘ Achillessehne auf die Belastung im Training reagiert. Frühestens am Donnerstag dürfte absehbar sein, ob der Mittelfeldmann den Gladbacher Kader am Samstag wieder verstärken kann. Wenn die Fohlen gegen Dortmund den nächsten Anlauf nehmen, zum ersten Mal seit über zwei Jahren zwei Bundesligasiege hintereinander einzufahren.

Das letzte Mal gelang dies den Borussen im März 2022 mit Erfolgen gegen Hertha (2:0) und in Bochum (2:0). "Der Sieg in Wolfsburg hat uns einen Energieschub gegeben. Doch wir müssen konzentriert weiterarbeiten, denn gegen Dortmund erwartet uns wieder ein ganz anderes Spiel", sagte Seoane nach der Einheit.

Kramer pausiert weiter - Individuelle Einheit für Koné

Der komplette Kader stand dem VfL-Trainer am Dienstag trotz der Neuhaus-Rückkehr nicht zur Verfügung. Mittelfeldspieler Christoph Kramer, der schon in Wolfsburg erkrankt ausgefallen war, pausierte immer noch. Manu Koné (Muskelfaserriss im Oberschenkel) absolvierte eine individuelle Einheit. Tony Jantschke laboriert weiter an Adduktorenproblemen. Und Alassane Plea kam am Dienstag aus Gründen der Belastungssteuerung nicht mit auf den Platz, zumal er angeschlagen (Schlag auf die Wade) aus dem Wolfsburg-Spiel kam. Der Franzose soll, so der Plan, am Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainieren.