Positive PCR-Tests im ersten Drittel in Nürnberg - Mannheim lässt Gross-Gerüchte kalt

Am 50. Spieltag der aktuellen DEL-Saison verloren die Nürnberg Ice Tigers klar gegen die Bietigheim Steelers - und verzeichneten ein Corona-Kuriosum. Auch die Straubing Tigers konnten nicht punkten und unterlagen Mannheim.

Nach dem bestätigten Interesse des tschechischen Eishockey-Verbands an einer Verpflichtung ist Trainer Pavel Gross der nächste Sieg mit den Adlern Mannheim gelungen. Unter der Verantwortung des 53-Jährigen besiegten die Mannheimer am Mittwochabend die Straubing Tigers mit 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). Damit legte der Titelaspirant wie erhofft nach dem 4:1 in Düsseldorf vom Sonntag nach. Der finnische Adler-Neuzugang Markus Hännikäinen traf gleich in seinem ersten Spiel für die Adler.

Zuvor war bekannt geworden, dass Gross als Assistenzcoach der tschechischen Nationalmannschaft im Gespräch ist. Der Vertrag von Gross beim Spitzenteam der DEL läuft noch bis 2024. Seit Wochen gibt es Gerüchte um eine vorzeitige Trennung. In der Tabelle belegen die Adler weiter Rang drei, Spitzenreiter Eisbären Berlin behauptete sich mit 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) in Bremerhaven.

Krefelder Lebenszeichen

Im Abstiegskampf setzte der Tabellenletzte Krefeld Pinguine nach zuletzt vier Niederlagen in Serie ein Lebenszeichen. Mit 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0) nach Penaltyschießen gewannen die Krefelder beim ERC Ingolstadt. Aufsteiger Bietigheim Steelers siegte dank eines starken Schlussdrittels klar mit 5:1 (1:0, 0:0, 4:1) bei den Nürnberg Ice Tigers und setzte sich weiter vom Tabellenende ab.

Kuriosum in Nürnberg: Positive PCR-Testergebnisse im ersten Drittel

Derweil drückt das Coronavirus der Saison unvermindert seinen Stempel auf und sorgt für immer neue Kuriositäten. Die ohnehin schon personell dezimierten Nürnberg Ice Tigers mussten zur Mitte des Spiel auf Ryan Stoa und Daniel Schmölz verzichten - beide hatten während des ersten Drittels positive PCR-Testergebnisse erhalten.

"Es hört nicht auf", twitterten die Ice Tigers. Bei Tim Fleischer und Max Kislinger waren erst kurz vor Spielbeginn positive Schnelltests durch PCR-Tests bestätigt worden. Die Ice Tigers belegen Rang acht und haben Platz sechs, der zum direkten Play-off-Einzug berechtigt, noch nicht aus den Augen verloren.