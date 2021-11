Positive PCR-Tests: Hallescher FC sagt Training ab

Der Hallesche FC hat nach mehreren positiven Corona-Testergebnissen die für Dienstagnachmittag geplante Trainingseinheit abgesagt.

Das gab der Drittligist auf der Vereinswebsite bekannt. Demnach habe ein Spieler des Kaders leichte Symptome gemeldet, woraufhin sich die gesamte Mannschaft sowie Trainer- und Funktionsteam einem PCR-Test unterzogen. Diese ergaben mehrere positive Ergebnisse.

Partie gegen Viktoria in der Schwebe

"In enger Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsämtern arbeitet der HFC aktuell fieberhaft an der Klärung der daraus resultierenden Vorgehensweisen und Notwendigkeiten unter Berücksichtigung von Quarantänebestimmungen, relevanten Kontakten und Inkubationszeit", so der Verein auf der eigenen Website. Die positiv getesteten Personen seien alle doppelt geimpft. Ob das Auswärtsspiel gegen Viktoria Köln am kommenden Sonntag ausgetragen werden kann, ist derzeit noch offen.