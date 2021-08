"Positive Gespräche" mit Sabitzer - Baut Marsch seine Startelf um?

Überraschend musste RB Leipzig am ersten Spieltag gegen Mainz eine Niederlage hinnehmen. Jesse Marsch weiß, woran noch gearbeitet werden muss - und zieht dabei auch personelle Veränderungen in Betracht.

Seit dem vergangenen Sonntag ist bei RB Leipzig viel gesprochen worden. Sagt Trainer Jesse Marsch. Das 0:1 beim dezimierten FSV Mainz 05 sowie die Vorstellung der Sachsen als solche gaben auch Anlass zur kritischen Nachbetrachtung. "Wir sind alle ein bisschen enttäuscht von dem Ergebnis", sagte Marsch am Mittwoch im Rahmen der Pressekonferenz vor dem 1. Heimspiel am Freitag gegen den VfB Stuttgart (20.30 Uhr, LIVE! auf kicker.de).

"Nicht scharf genug, nicht clever genug, nicht konsequent genug"

Nach dem missglückten Auftakt in der Liga soll gegen die Schwaben vieles besser werden als im Duell mit den Rheinhessen. Marsch wünscht sich "einen überragenden Abend für unsere Mannschaft mit unseren Fans" und ist sich bewusst, was sein Team dazu anders machen muss als in Mainz. "Mehr Klarheit auf dem Platz" brauche man, so der 47-Jährige, zudem eine bessere Restverteidigung und generell mehr Zugriff auf die Partie. Denn in Mainz sei sein Team "nicht scharf genug, nicht clever genug und nicht konsequent genug" gewesen.

Der RB-Coach ist sich aber sicher, dass seine Spieler für das Kräftemessen mit dem eindrucksvoll gestarteten VfB Stuttgart die richtigen Schlüsse aus der Niederlage in Mainz gezogen hätten. "Wir werden schärfer, fitter und besser sein", sagt Marsch. Allerdings weist der US-Amerikaner auch darauf hin, dass sich RB nach dem Wechsel von Julian Nagelsmann zu ihm noch in einer Phase der Umstellung befinde. "Es ist ein Prozess mit der Belastung, dem Training, mit einem neuen Spielstil", erklärt Marsch, "ein Ergebnis ändert nichts an der Gesamtbetrachtung. Wir müssen stark bleiben und weiter arbeiten."

Klostermann, Laimer, Gvardiol und Poulsen Optionen für die Startelf - Spielt Sabitzer?

Möglicherweise wird der RB-Coach auch personell auf die mäßige Leistung am 1. Spieltag reagieren. So betont Marsch, dass sowohl Lukas Klostermann als auch Konrad Laimer, Josko Gvardiol und Yussuf Poulsen sehr gut trainiert hätten. Was Poulsen angeht, der in Mainz wegen Trainingsrückstands gefehlt hatte, sagt Marsch: "Yussi wird im Kader sein."

Zu denjenigen mit sehr guten Trainingsleistungen gehörte laut Marsch auch Marcel Sabitzer. Mit dem Kapitän, der in Mainz zunächst nur auf der Bank gesessen hatte und dessen Verbleib in Leipzig nach wie vor nicht gesichert ist, hat der Coach ebenfalls gesprochen. "Positive Gespräche", seien es gewesen, wie Marsch sagt. Sabitzer sei ein wichtiger Spieler, der "viele Themen versteht", die das RB-Spiel beträfen. Die Frage, ob der Österreicher gegen Stuttgart in die Startelf zurückkehrt, ließ Marsch indes offen. Nur so viel: "Sabi wird bereit sein."

Fehlen werden neben Dani Olmo (soll nach Olympia Ende der Woche wieder ins Training einsteigen) dagegen noch Benjamin Henrichs (Kniereizung) und Marcel Halstenberg (Kapselreizung im Sprunggelenk). Bei beiden hofft Marsch darauf, dass sie in der nächsten Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren können.